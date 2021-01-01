أخبار النصر اليوم |هجوم على حمد الله وأمرابط وبيان بعد واقعة العنصرية ضد سيبا

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 14 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 14 فبراير الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

فيديو | لماذا طالب فيتوريا برحيل أمرابط في أول موسم له؟

كشف الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، عن السبب الذي دفع البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني السابق للنصر السعودي، لطلب الاستغناء عن المغربي نور الدين أمرابط؛ جناح الفريق، في أول موسم له. ( طالع التفاصيل )

فيديو .. "البلطان لم يكن صوته مسموعًا في عهد سعود آل سويلم"

هاجم الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، خالد البلطان؛ رئيس نادي الشباب السعودي، مؤكدًا أنه تلفظ بألفاظ نابية تجاه لاعبي النصر، خلال المواجهة التي جمعت بين الفريقين أمس السبت. ( طالع التفاصيل )

"حمد الله ليس رونالدو .. اجلسوه وأمرابط على مقاعد البدلاء"

فتح الإعلامي الرياضي ماجد التويجري، النار على الثنائي المغربي عبد الرزاق حمد الله ونور الدين أمرابط؛ لاعبي النصر السعودي، عقب الهزيمة الثقيلة بديربي الرياض أمام الشباب أمس السبت، مطالبًا الكرواتي ألين هورفات؛ المدير الفني للفريق، بإبقائهما على مقاعد البدلاء. ( طالع التفاصيل )

بعد عنصرية النصر ضد سيبا .. رابطة الدوري السعودي تصدر بيانًا رسميًا

أصدرت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بيانًا رسميًا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، للتعليق على ما شهدته مواجهة النصر والشباب من عنصرية ضد سيباستياو "سيبا"؛ محترف الليث الأبيض. ( طالع التفاصيل )

قبل واقعة سيبا | طحالب وخدم وعد إلى بلدك .. مواقف عنصرية في الدوري السعودي

أعادت واقفة لاعبي النصر السعودي مع سيباستياو "سيبا"؛ لاعب الشباب، بديربي الرياض بالأمس، إلى الأذهان وقائع العنصرية في الدوري السعودي، والتي قلت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، لكنها لا تزال موجودة. ( طالع التفاصيل )

بانيجا: النصر خصم صعب وأحببت الرياض كثيرًا

أكد الأرجنتيني إيفر بانيجا، لاعب وسط نادي الشباب السعودي، على أنه سعيد للغاية بعد الانتصار الذي حققه فريقه في ديربي الرياض، أمام فريق نادي النصر. ( طالع التفاصيل )

انتصار بسداسية وانتهاء السلبية .. ماذا نتج عن فوز الشباب على النصر بديربي الرياض؟

أرقام إيجابية وأخرى سلبية تحققت في فوز الشباب على النصر في ديربي الرياض، جعلت مسار الفريقين يتغير في تاريخ المواجهات بينهما وأيضًا بمسار المنافسة على الصدارة. ( طالع التفاصيل )

فيديو | بعد وصفه بالقرد .. رئيس الشباب يتهم النصر بالعنصرية ضد "سيبا"

عبر خالد البلطان، رئيس نادي الشباب عن غضبه الشديد من تصرفات مقاعد بدلاء نادي النصر، في مباراة ديربي الرياض، باللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت. ( طالع التفاصيل )

تقارير: لاعب النصر السابق يفاضل بين 3 عروض إنجليزية

أكدت تقارير صحفية، على أن النيجيري أحمد موسى، مهاجم نادي النصر السعودي السابق، يفاضل حاليًا بين 3 أندية، من أجل التعاقد مع أحدهم، خلال فترة الانتقالات الشتوية. ( طالع التفاصيل )

خاص | كيم جين سو يُوافق أخيرًا على طلب النصر .. وتلك تفاصيل الاتفاق

نجحت إدارة النصر أخيرًا في التوصل لاتفاق مع الظهير الأيسر "كيم جين سو" حول حذف اسمه من قائمة الفريق المحلية حتى يناير 2022، وذلك بعد تعرضه لقطع في وتر أكيلس في مفصل القدم سيُبعده عن الملاعب طويلًا. ( طالع التفاصيل )

سأعود للهلال يومًا ما وادعو زياش إلى الدوري السعودي ..تصريحات فخرية من نجوم عالمية

عبر تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، انضم أكثر من اسم عالمي لمختلف الأندية، وهذا ما يدل على قوته وشراسة المنافسة فيه، ولأبرز هؤلاء النجوم تصريحات تاريخية عن بطولة الدوري، تظل محفورة في تاريخه. ( طالع التفاصيل )

صدمة للأندية السعودية والقطرية .. كوستا يتوصل لاتفاق مع فريقه الجديد

كشفت تقارير صحفية اليوم أن اللاعب دييجو كوستا نجم أتلتيكو مدريد السابق قد أنهى اتفاقه مع نظيره بالميراس من أجل الانضمام لصفوفهم. ( طالع التفاصيل )