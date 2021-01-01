أخبار النصر اليوم | القادسية يُطالب بالـ10 ملايين ريال، وسبب غياب الحسن والغنام عن المران

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 2 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 2 فبراير الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

عسيري يُشارك في مران النصر، واختبارات للعبيد

استأنف النصر تدريباته يوم أمس بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون عقب الفوز على الهلال في السوبر السعودي، وقد شهد المران مشاركة الجناح عبد الفتاح عسيري في جزء من التدريبات الجماعية، قبل أن يتوجه إلى التدرب بمفرده وأداء تدريبات بدنية حسب برنامجه التأهيلي.

من جانب آخر، أجرى عبد الرحمن العبيد مدافع الفريق اختبارات الثبات لمفصل القدم تحت إشراف الإسباني هوجو كاماريرو وحضور الجهاز الطبي، وقد أظهرت الاختبارات قوة المفصل وحاجته لبرنامج تأهيلي بعد تعرض اللاعب لقطع في الرباط الجانبي للمفصل.

القادسية يُطالب النصر بمستحقات صفقة الغنام

خاطبت إدارة القادسية نظيرتها في النصر مطالبة بسداد مبلغ 10 ملايين ريال سعودي هي قيمة ما تبقى من مستحقات صفقة انتقال خالد الغنام.

وأوضحت المصادر الصحفية أن تلك الدفعة كانت مستحقة في أغسطس الماضي لكن تم تأجيلها إلى يناير الماضي ولم تُسدد بعد، وقد أكد علي بن دعرم المتحدث الرسمي باسم القادسية أن حفظ حقوق النادي المالية هو هدفهم من إرسال ذلك الخطاب.

وأضاف لصحيفة الرياضية السعودية " استحقت الدفعة في يناير الماضي، الذي انقضى أمس الأول، دون أن يسدد النصر الالتزام المالي الذي يمثل الدفعة الأخيرة من الصفقة، ونأمل أن يبادر النصراويون بالسداد".

يُشار إلى أن الغنام انضم من القادسية إلى النصر في يناير 2020 مقابل 15 مليون ريال دفع النادي 5 منها، وقد وقع اللاعب الشاب الذي يعيش موسمًا رائعًا عقدًا يمتد لخمسة مواسم قادمة.

لماذا غاب الغنام والحسن عن مران النصر يوم أمس؟

أوضحت مصادر صحفية سبب غياب الثنائي سلطان الغنام وعلي الحسن عن تدريبات النصر مساء أمس في الرياض استعدادًا لمواجهة التعاون في الدوري السعودي.

صحيفة الرياضية السعودية أفادت أن المدافع غاب لمعاناته من إنفلونزا حادة ومن المقرر أن ينخرط اليوم في التدريبات، فيما حصل لاعب الوسط على إذن خاص لإتمام زواجه في المنطقة الشرقية وسيعود للتدريبات خلال الأيام القليلة القادمة.

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