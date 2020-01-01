أخبار النصر اليوم | عقوبات من "الانضباط" .. ورسالة من جوميس

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 24 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 24 ديسمبر الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

النصر أكثر المتضررين .. الاتحاد ليس فريسة سهلة للكبار في عز كبوته!

عامان مضيا قضاهما الاتحاد ساقطًا في الوحل، ما بين مشكلات إدارية وفنية وهروب لاعبين وتهرب مدربين وغيرها من المشكلات، التي أسقطته في كبوة، لم يستفق منها إلى بعد عامين.

يحاول العميد الموسم الجاري تضميد جروح العامين، بدأ بداية جيدة، احتل بها المركز الخامس حاليًا برصيد 14 نقطة، بعد مرور تسع جولات، لاعبوه في تصريحاتهم يؤكدون أن هدفهم هو المنافسة بقوة على اللقب، روح جديدة دخل بها لاعبو الاتحاد الموسم الحالي، ليثبتوا للجميع أن "الأسد يمرض ولا يموت". (طالع التفاصيل)

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فيديو | جوميس يرفض السخرية من النصر: أريده أن يعود إلى القمة

رفض الفرنسي بافيتمبي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي، السخرية من وضع النصر الحالي في الدوري السعودي للمحترفين، مؤكدًا أنه من مصلحة المنافسة أن يعود العالمي لوضعه الطبيعي.

العالمي يتواجد في المركز الـ15 وقبل الأخير بجدول الترتيب برصيد سبع نقاط، إذ لم يحقق سوى الفوز في مباراتين فقط، وتلقى ست هزائم، وتعادل في لقاء وحيد. (طالع التفاصيل)

موعد مباراة النصر وضمك في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يستضيف النصر نادي ضمك في الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، على ستاد جامعة الملك سعود.

يُعاني العالمي حتى الآن في الدوري، إذ تمكن من الفوز في مباراة وحيدة مع هزيمته في 4 مباريات وتعادله في 4، ليتواجد بالمركز قبل الأخير برصيد 7 نقاط فقط. (طالع التفاصيل)

لجنة الانضباط تعاقب ثلاثي النصر ورئيس الأهلي

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، عدة قرارات بشأن أحداث دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

اللجنة قررت معاقبة ثنائي النصر عبد الرزاق حمد الله وسلطان الغنام، بغرامة مالية، قدرها 30 ألف للأول، و20 ألف ريال سعودي للثاني، على إثر غيابهما عن المقابلة الفنية عقب المباراة، في قرار غير قابل للاستئناف. (طالع التفاصيل)

رابطة دوري المحترفين ترسل 4 لجان لمعاينة جاهزية ملعب مرسول بارك

قررت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، إرسال 4 لجان إلى ملعب "مرسول بارك" الخاص بنادي النصر، من أجل فحصه، وذلك للتأكد من جاهزيته لاستضافة مباريات الفريق الأصفر خلال الفترة القادمة.

وحصلت شركة الوسائل على حقوق ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، ليتم منحه لنادي النصر لمدة 10 سنوات قادمة، لاستضافة مباريات الفريق المحلية والقارية عليه. " اقرأ التفاصيل "

حمد الله يبدأ العلاج من التمزق في الضامة

بدأ المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق نادي النصر، برنامجه العلاجي، بعد الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة، والتي لحقت في مواجهة الباطن الأخيرة.

وأشارت صحيفة الرياضية إلى أن الإسباني هوجو كاماريرو، المعد البدني للنادي العاصمين سيشرف على إصابة اللاعب، بالتنسيق مع البرتغالي بازيل روبيرو طبيب الفريق.

مرسول بارك جاهز بنسبة 40% لاستقبال مباريات النصر

أكدت تقارير صحفية، على أن أعمال مشروع الوسائل السعودية في ملعب مرسول بارك، أصبحت جاهزة بنسبة 40% بالرغم من الأعطال الفنية التي واجهتها الشركة في الملعب.

واستطاعت الجامعة معالجة بعض تلك الأعطال، بسبب تأخر بعض قطع الغيار الواردة من الخارج، والملعب سيكون جاهزًا لاستضافة أولى مباريات النصر يوم السبت المقبل أمام ضمك.

فيتوريا يجهز بديل حمد الله

ركز البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفريق نادي النصر، خلال تدريبات أمس الأربعاء، على رائد الغامدي، مهاجم الفريق، من أجل تعويض المغربي عبد الرزاق حمد الله، خلال مباراة ضمك المقبلة.

ويغيب حمد الله عن لقاء ضمك بسبب الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية، خلال مباراة الباطن الأخيرة.