أخبار النصر اليوم | مفاضلة لتعويض يحيى ضد الباطن، والنادي الجديد لأمرابط

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 21 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 21 ديسمبر الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

صحيفة: أمرابط سيُغادر النصر إلى الوحدة في الانتقالات الشتوية

قالت صحيفة مكة السعودية أن نور الدين أمرابط نجم النصر سيرحل عن الفريق خلال الانتقالات الشتوية القادمة، مشيرة إلى أنه سينضم لنادي الوحدة بعدما توصل لاتفاق مبدئي حول ذلك.

منافسة ثنائية على تعويض أيمن يحيى أمام الباطن

أظهر مران النصر أمس حيرة المدرب روي فيتوريا في اختيار اللاعب الذي سيعوض أيمن يحيى الغائب للإصابة خلال مواجهة الباطن بعد ظهر اليوم في الجولة التاسعة من الدوري السعودي.

ويُفاضل المدرب البرتغالي بين سامي النجعي وخالد الغنام لتعويض المهاجم الشباب الغائب عن اللقاء بسبب آلام في العضلة الضامة وأسفل البطن.

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