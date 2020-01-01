أخبار النصر اليوم | كيم يخضع للجراحة في كوريا .. وشطب لاعب العالمي

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 18 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 18 ديسمبر الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

كواليس اجتماع حسين عبدالغني بعد أزمة النصر .. تلفظ حمدالله و"النصر فوق الجميع"

يجتمع حسين عبدالغني المدير التنفيذي لفريق كرة القدم بنادي النصر، مع إدارة العالمي بسبب مشادة عبدالرزاق حمدالله مع سلطان الغنام في لقاء الرائد.

ودبت مشادة قوية بين عبدالرزاق حمدالله وسلطان الغنام ثنائي النصر في لقاء الرائد في دور الـ16 بكأس خادم الحرمين الشريفين، والذي فاز به العالمي بهدفين دون رد. " اقرأ التفاصيل "

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كيم يخضع لجراحة عند طبيب المنتخب الكوري

يسافر الكوري الجنوبي كيم سو جين، الظهير الأيسر لفريق نادي النصر، إلى بلاده، من أجل إجراء العملية الجراحية في وتر القدم "أكيلس" عند طبيب المنتخب الكوري.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن كيم سيسافر إلى بلاده من أجل خضوعه للعملية الجراحية تحت إشراف طبيب المنتخب الكوري الجنوبي.

شطب لاعب النصر وإعادته لناديه الأصلي

أكدت تقارير صحفية، على أن لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قرر شطب عبد المجيد العنزي من كشوفات فريق الناشئين بنادي النصر، مع إعادرة قيده في سجلات النادي الوطني.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن هذا القرار جاء بسبب نقل خدمات العنزي إلى نادي النصر بصورة مخالفة، كما تم إصدار قرارًا بمنع أحد الإداريين في نادي الصقور، من مزاولة أي نشاط رياضي لمدة عام كامل.

الرائد: تعرضنا للظلم أمام النصر بكأس الملك

أكد عبد الله المشيطي، عضو مجلس إدارة نادي الرائد، على أن فريقه عانى خلال الفترة الماضية، من ما وصفه بـ"المهازل التحكيمية".

المشيطي قال خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية: "أمام الهلال والفيصلي لم تحتسب لنا ركلات جزاء، وأمام الباطن والعين بالدوري، وأمام النصر بكأس الملك خرجنا بسبب الظلم الفاضح والواضح، وتم تجاهل ضربتي جزاء للفريق بشهادة أغلب محللي التحكيم".