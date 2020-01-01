أخبار النصر اليوم | تجهيز بديل حمدالله .. وهل يعود كارينيو؟

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 23 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 23 ديسمبر الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

تقارير .. كارينيو يشكو الوحدة ويتلقى عروضًا من الأهلي والنصر

أكدت تقارير صحفية، على أن الأوروجوياني دانيال كارينيو، المدير الفني السابق لناديي الوحدة والنصر، استشار محاميه من أجل تقديم شكوى ضد نادي الوحدة السعودي، للحصول على مستحقاته المالية.

كارينيو كان يتولى مهمة تدريب نادي الوحدة، وقاده للصعود إلى بطولة دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه، قبل الرحيل عن تدريب الفريق. (طالع التفاصيل)

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عبد الرزاق حمد الله .. النجم غير المكتمل!

يقولون دائمًا في دروس الحياة أن "الرجال مواقف"، وفي عالم كرة القدم نقول "النجوم مواقف"، ليست النجومية أن تكون صاحب مهارات عالية وأداء ممتع وحسب، إنما هي شخصية بالملعب داخله وخارجه ومواقف مع كل أزمة، وسند عندما ينحني ظهر فريقك..

اللغز الأكبر هذا الموسم في الدوري السعودي للمحترفين؛ المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر، هو لا غيره، علامة استفهام كبيرة بل علامات في كل مباراة يشارك بها. (طالع التفاصيل)

دورينا الأغلى (9) | السومة يكتب التاريخ وعودة الهلال وبدلاء النصر

أسدل الستار أمس الثلاثاء، عن الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بنتائج مميزة ورقم قياسي جديد تم تحقيقه.

السوري عمر السومة مهاجم الأهلي هو أبرز ملامح الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين، بعد اعتلاء صدارة الهدافين التاريخيين في دوري المحترفين. (طالع التفاصيل)

النصر يجهز بديل حمدالله لمواجهة ضمك

يسعى الجهاز الفني للنصر بقيادة روي فيتوريا، لتجهيز فراس البريكان مهاجم الفريق لمواجهة ضمك المقبلة.

المغربي عبدالرزاق حمدالله تعرض للإصابة خلال المباراة الماضية في الباطن ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تفاصيل إصابة حمد الله ومدة غيابه عن الملاعب

تعرض المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر السعودي، للإصابة أول أمس الأحد، خلال مواجهة فريقه أمام الباطن، ولم يستطع استكمال المباراة. ( طالع التفاصيل )

هاشم سرور للاعبين: النصر أُسقِط ولا عذر لكم

وجه هاشم سرور؛ نجم النصر السعودي الأسبق، رسالة للاعبي الفريق الحاليين، مؤكدًا لهم أنه لا عذر لهم خلال الفترة المقبلة، إذا لم يكن تركيزهم الوحيد إعادة العالمي لمكانتهم. ( طالع التفاصيل )

كم أحرز السومة في مرمى النصر؟

بعد ست سنوات للعقيد السوري عمر السومة في الدوري السعودي للمحترفين، حصل اليوم الثلاثاء، على لقب شخصي، يضاف إلى سجل إنجازاته بالمملكة، إذ أنه صار الهداف التاريخي للدوري برصيد 127 هدفًا، متخطيًا صاحب اللقب السابق ناصر الشمراني، الذي أحرز 126 هدفًا.

22 ناديًا لدغها السومة بأهدافه الرائعة، لكن من بينها الرباعي الكبير؛ النصر، الهلال، الاتحاد والشباب. ( طالع التفاصيل )

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2020-21 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات وترتيب النصر في الدوري السعودي 2020-21 والقنوات الناقلة، وذلك قبل بداية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في 17 أكتوبر 2020. ( طالع التفاصيل )

جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي 2020-21

تعرف على ترتيب هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021 بعد الجولة التاسعة. ( طالع التفاصيل )

جدول ترتيب الدوري السعودي 2020-21

تعرف على جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020-2021 بعد الجولة التاسعة. ( طالع التفاصيل )