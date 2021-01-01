أخبار النصر اليوم | العالمي يرفع شعار "لا للمستحيل" .. والاتحاد يجهز مهاجمه للكلاسيكو

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 15 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 15 يناير الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

تقارير .. حمد الله يفكر في الرحيل عن النصر والعودة إلى قطر

أكدت تقارير صحفية مغربية، على أن المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم نادي النصر السعودي، يدرس فكرة الرحيل عن صفوف فريقه خلال الفترة المقبلة.

ويعد حمد الله واحدًا من العناصر الأساسية والمهمة للغاية في صفوف نادي النصر، حيث يعتمد عليه الجهاز الفني بشكل أساسي، وغيابه دائمًا ما يكون مؤثرًا. " اقرأ التفاصيل "

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الجنوبي: النصر لا يعرف المستحيل

يرى عبد العزيز الجنوبي، لاعب نادي النصر السابق، على أن فرص فريقه في الفوز بمباراة الرائد كبيرة، مشيرًا إلى أن هناك تصاعد في مستوى الفريق، بالإضافة لتوقف مسلسل الهزائم.

الجنوبي قال خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية: "المنافسة على اللقب قريبة وواردة على الرغم من الفارق النقطي الكبير مع المتصدر"، مشيرًا إلى أن كرة القدم لا تعرف المستحيل.

النجعي يعلق على تجديد عقده مع النصر

أكد سامي النجعي، لاعب نادي النصر، على أنه سعيد للغاية بعد تجديد عقده مع ناديه، مشيرًا إلى أنه لديه الكثير لتقديمه مع العالمي خلال الفترة القادمة.

النجعي قال خلال تصريحات لصحيفة "الاقتصادية" السعودية: "حققت العديد من البطولات فيها، ومثلت المنتخبات السعودية من خلال وجودي هنا، وأطمح للمشاركة مع الفريق الأول، ولا أنسى فرحتي في أول يوم مثلت فيه النصر، رغم وصولي له مازلت في البداية والطريق طويل ولدي الكثير لتقديمه".

الاتحاد يجهز رودريجيز لمواجهة النصر

أكدت تقارير صحفية، على أن الجهاز الطبي لنادي الاتحاد، يعمل حاليًا على تجهيز جاري رودريجيز، مهاجم الرأس الأخضر، للمشاركة في مباراة النصر بالجولة 15، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وأشارت صحيفة الرياضية السعودية إلى أن الاتحاد سيستعيد خدمات رودريجيز في مباراة النصر المقرر لها يوم 25 يناير المقبل، بعد إصابته العضلية في الفخذ.