أخبار النصر اليوم | "لسنا راضين، وجاهزون للهلال"، ونجاح الحملة ضد بيتروس

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 25 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 25 يناير الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

مايكون: جاهزون للسوبر أمام الهلال، نحن لا نلعب سوى للفوز

أبدى مايكون بيريرا مدافع النصر أسفه لضياع نقاط الفوز أمام الاتحاد، مؤكدًا أنهم فريق لا يلعب سوى على الفوز والنقاط الكاملة، ومشيرًا إلى استيائه وعدم رضاه من التواجد بعيدًا عن المقدمة في جدول الترتيب.

مضيفًا للقنوات الرياضية السعودية "فخور باللاعبين، لعبنا ضد فريق كبير وأثبتنا من جديد أننا فريق كبير ونلعب جيدًا حين نلعب معًا، خسرنا نقطتين للأسف لكن تلك هي كرة القدم".

المزيد من الفرق

"نلعب كرة قدم جيدة والنتائج ستأتي، إن كان هناك فريقًا لعب اليوم للفوز فهو النصر، فيما المنافس لعب للحصول على نقطة التعادل".

تابع "لسنا راضون بالطبع عن مرحلة الذهاب ومركز النصر في جدول الترتيب، نحن لا نتطلع إلا للتواجد في الصدارة، الدوري مازال طويلًا وبإمكاننا اللعب أفضل وإثبات جودتنا".

وأتم حول السوبر مساء السبت أمام الهلال "نحن جاهزون، لدينا 6-7 أيام للاستعداد للمباراة. هي معركة أخرى وقتال آخر".

مكافأة مالية جديدة من بغلف للاعبي النصر

أعلن عبد العزيز بغلف العضو الذهبي في النصر عن تقديم مكافأة مالية جديدة للاعبين عقب التعادل مع الاتحاد في الدوري السعودي.

وأشاد بغلف بأداء اللاعبين وقدم لكل منهم 10 آلاف ريال سعودي، مشيرًا إلى أن الفريق استحق الفوز لولا خطأ تحكيمي وآخر فردي أجبراه على التعادل في اللحظات الأخيرة.

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