أخبار النصر اليوم | فرصة ذهبية من وزارة الرياضة وموعد عودة حمد الله للمباريات

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 10 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 10 يناير الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

وزارة الرياضة تمنح الاتحاد والنصر فرصة للحصول على الشهادة الكفاءة المالية

أعلنت وزارة الرياضة، عن منح لجنة الكفاءة المالية فرصة لأندية الدوري السعودي للمحترفين، الذين فشلوا في الحصول على شهادة الكفاءة المالية، حتى يوم 21 يناير الجاري. ( طالع التفاصيل )

موعد عودة حمد الله

أوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية أن المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر، سيعود للمشاركة في المباريات بدايةً من مواجهة الوحدة، في الجولة الـ14 من الدوري المحلي، والمقرر إقامتها في 20 من يناير الجاري، فيما سيغيب عن المباراة المقبلة أمام الرائد.

اللاعب كان قد أصيب في العضلة الضامة، خلال مواجهة الباطن، بالجولة التاسعة، ومن وقتها يغيب عن المباريات.

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جناح النصر يعود

ينتظم أيمن يحيى؛ جناح أيمن النصر، في التدريبات الجماعية لفريقه اليوم الأحد، بعدما كان قد عانى من آلام عضلية خلال الأيام الماضية.

ويستعد العالمي لمواجهة الرائد، في 20 من الشهر الجاري، ضمن الجولة الـ13 من الدوري المحلي.

كوستا وأجويرو وكافاني وغيرهم .. لاعبون كبار قد تضمهم الأندية السعودية "مجانًا"

ونستعرض خلال التقرير التالي، أبرز اللاعبين الكبار، المتواجدين حاليًا في الساحة، من الممكن أن يحسم أي فريق سعودي التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية التي ستنطلق يوم الحادي عشر من يناير الجاري. (طالع التفاصيل)