أخبار النصر اليوم | إشبيلية يخطف "هدف" العالمي .. واختبار قوي أمام الاتحاد

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 22 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 22 يناير الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

مؤامرة ثنائية وعودة الروح للجسد .. قصة رحلة محمد نور ما بين الاتحاد والنصر

"خروج الروح من الجسد؟"، نعم هو كان بمثابة هذه اللحظة عند إعلان نادي الاتحاد رحيله نجمه محمد نور في صدمة لعشاق العميد في موسم 2013 – 2014، حيث يعد لاعب الوسط أيقونه تمثل جزءًا من تاريخ النمور بكل تأكيد.

نور من أبرز المواهب التي مرت على الكرة السعودية خلال تاريخها، لكنه صادف الكثير من العوائق والخلافات والأزمات أدت إلى ضياع الكثير من مسيرته هباءً، حيث كان يمتلك قدرات أكثر من رائعة. (طالع التفاصيل)

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الاتحاد .. 5 أسباب تجعله الاختبار الأقوى لعودة النصر وهورفات

معجزة النصر .. بات هذا هو حلم جمهور العالمي لنهاية الموسم الجاري من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين بعد تحقيق الفوز الرابع على التوالي والتقدم للمركز السابع في جدول الترتيب. لكن هذا عاد فارس نجد بالفعل؟ وهل استطاع مدربه الجديد ألين هورفات إخراجه من أزمته تمامًا؟ هذا ما سنراه في الاختبار الأهم والأقوى لعودة النصر .. ذلك حين يُواجه الاتحاد مساء الإثنين القادم في جدة.

النصر لم يخسر منذ سقوطه أمام الأهلي في الـ12 من ديسمبر الماضي، خاض بعدها 6 مباريات فاز في 5 وتعادل في واحدة كانت مع ضمك وكتبت كلمة النهاية للعلاقة مع المدرب روي فيتوريا المتوج بالدوري السعودي والسوبر خلال موسميه مع الفريق. (طالع التفاصيل)

الأفضل في آسيا خلال 2020 .. النصر يتفوق على الهلال والصدارة لكوريا الجنوبية

أصدر الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء تصنيفه الخاص للأندية خلال عام 2020 المنقضي حديثًا، وقد تصدر نادي أولسان هيونداي أندية قارة آسيا فيما تفوق النصر على جميع الأندية العربية وحل ثالثًا.

إليكم التصنيف كاملًا لنتعرف على الأندية الـ10 الأفضل في آسيا خلال 2020. (طالع التفاصيل)

إشبيلية يدخل المنافسة على ضم "صفقة" النصر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن نادي إشبيلية الإسباني دخل في المنافسة على ضم الأرجنتيني بابو جوميز لاعب أتالانتا الإيطالي خلال الفترة المقبلة.

وكان النصر يحاول ضم اللاعب خلال الفترة الماضية، من أجل تدعيم صفوفه، ولكن النادي تلقى صدمة بعدم الحصول على شهادة الكفاءة المالية وبناءً عليه منعه من القيد الشتوي.

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي "جيانلوكا دي مارزيو"، أن اللاعب بابو جوميز أقرب للانضمام إلى إشبيلية خلال الفترة الحالية.

طلب خاص من هورفات قبل مواجهة الهلال بالسوبر السعودي

وجه المدرب الكرواتي ألين هورفات، المدير الفني لفريق نادي النصر طلبًا خاصًا، قبل مواجهة الهلال في مباراة كأس السوبر السعودي، المقرر إقامتها نهاية شهر يناير الجاري.

النصر سيواجه الهلال على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، يوم 30 يناير الجاري، في مباراة كأس السوبر السعودي. " اقرأ التفاصيل "

الاتحاد الآسيوي يعلن تفاصيل قرعتي كأس الاتحاد ودوري الأبطال 2021

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن موعد إجراء قرعتي بطولتي دوري أبطال آسيا، وأيضًا كأس الاتحاد الآسيوي، وذلك لنسختي عام 2021، حيث ستقام في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

ونشر الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الرسمي، موعد إجراء القرعتين، حيث سيتم إقامتهما يوم 27 يناير الجاري، في كوالالمبور، عن طريق تقنية فيديو الاتصال. " اقرأ التفاصيل "

أزمات النصر تتوالى .. صفقة "مايكون" تلقي بظلالها وغرامة جديدة

كشفت تقارير صحفية، يوم الخميس، عن أزمة جديد قد تواجه نادي النصر السعودي خلال الأيام المقبلة تخص صفقة ضم البرازيلي مايكون بيريرا.

النصر ضم مايكون بيريرا بشكل نهائي أغسطس الماضي من جلطة سراي التركي، بعد أن قضى فترة إعارة مع العالمي، استحق على إثرها التواجد بشكل دائم. " اقرأ التفاصيل "

الدوري السعودي 14 | هل حُسمت هوية صاحب جائزة بوشكاش؟ وصعود النصر الصاروخي

انتهت الجولة 14 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، والتي شهدت العديد من الظواهر، التي سنتحدث عنها خلال الفيديو الحالي.

وشهدت الجولة عودة فريق نادي الهلال لطريق الانتصارات، بعد التعثر خلال آخر 4 مباريات، ليحافظ على تصدره لترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين. " اقرأ التفاصيل "