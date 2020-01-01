أخبار النصر اليوم | برشلونة والريال في التدريب، وكواليس إقالة فيتوريا

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 29 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 29 ديسمبر الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

كواليس إقالة فيتوريا .. الرئيس أبلغه وعبد الغني تحدث مع خليفته

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن كواليس قرار إدارة النصر إقالة المدرب روي فيتوريا وتعيين ألين هورفات مدرب فريق الشباب بالنادي بدلًا منه.

وأوضحت أن الرئيس صفوان السويكت تولى مهمة إبلاغ المدرب البرتغالي بالقرار خلال اجتماع بينهما جرى خارج النادي عقب انتهاء المران، فيما تحدث حسين عبد الغني مع هورفات وعرض عليه تولي المسؤولية وقد وافق وطلب تسجيلات للمباريات الأخيرة للفريق وشكل مباشرة جهازه الفني المساعد.

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برشلونة وريال مدريد في تدريبات النصر

أجرى ألين هورفات المدير الفني الجديد للنصر اجتماعًا مع اللاعبين قبل خوض مرانه الأول معهم حاول خلاله تحفيزهم للخروج من أزمة تراجع الأداء والنتائج، مستخدمًا برشلونة وريال مدريد كمثالين لأندية تراجعت نتائجها ومن ثم استعادت مستواها الممتاز.

ونقلت صحيفة الرياضية السعودية عن المدرب الكرواتي قوله للاعبيه " الأندية الكبيرة تعيدها عناصرها، وأنتم أهل للثقة".

أضاف "لديكم إمكانات كبيرة وكنت أتابع الفريق في كل مباراة ويغلب طابع الفردية لدى البعض، وأتمنى أن ينتهي هذا الأمر، وأن نلعب بشكل جماعي داخل الملعب، ومن يقدم مجهودًا سيحضر في التشكيل الأساسي ولا تهمني الأسماء بتاتًا. لفترة المقبلة سنتعاون جميعًا ولا يوجد أحد فوق النصر".

وركز المدرب خلال المران على الجوانب التكتيكية والتنظيم الدفاعي وأوصى اللاعبين بضرورة تقارب الخطوط وتجنب المبالغة في الاندفاع الهجومي، وختم المران بمناورة على نصف مساحة الملعب شارك في جزء منها لاعب الوسط عبد المجيد الصليهم العائد من الإصابة.

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أفادت مصادر صحفية أن حسين عبد الغني المدير التنفيذي لكرة القدم في النصر ينوي إجراء تغييرات كبيرة في إدارة كرة القدم بالنادي، وذلك ضمن الخطوات الإصلاحية التي يأمل جمهور العالمي في اتخاذها لإعادة الفريق إلى مساره الصحيح.

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