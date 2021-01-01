أخبار النصر اليوم | الاعتماد على ثلاثي الشباب .. والاستعداد للتعاون بتدريبات تكتيكية

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 4 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 4 فبراير الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

الأهلي، الهلال، الاتحاد .. تعرف على تاريخ الفرق العربية في كأس العالم للأندية

ساعات قليلة تفصلنا عن بداية كأس العالم للأندية، والتي تستضيفها قطر هذا العام، بمشاركة ستة فرق وهم; الأهلي المصري، الدحيل القطري، بايرن ميونخ الألماني، بالميراس البرازيلي، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، بالإضافة إلى تيجريس المكسيكي.

وتمتلك الفرق العربية سجلًا حافلًا من المشاركات في البطولة، ويعد الأهلي المصري أكثر الأندية مشاركة فيها برصيد ست مشاركات، بينما حقق العين الإماراتي والرجاء المغربي أفضل مركز عندما حصلا على المركز الثاني. " اقرأ التفاصيل "

النصر يحفز لاعبيه قبل لقاء التعاون .. ويطلب استضافة مجموعته الآسيوية

نجحت إدارة نادي النصر، في حل العديد من المتأخرات ا0مالية للاعبي الفريق المحليين والأجانب، وذلك قبل مباراة الفريق القادمة أمام التعاون، لتحفيز اللاعبين.

النصر سيواجه التعاون مساء اليوم الخميس، بالجولة السابعة عشر، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، على ملعب مرسول بارك بالعاصمة السعودية الرياض. " اقرأ التفاصيل "

هورفات يعتمد على ثلاثي الشباب

قرر الكرواتي ألين هورفات، المدير الفني لفريق نادي النصر، الاعتماد على الثلاثي الشاب رائد أزيبي حارس المرمى، ولاعب الوسط باسل السيالي والمهاجم محمد مران.

واتفق هورفات مع نهار الظفيري مدرب فريق الشباب، على إعادة الثلاثي للعب مع درجة الشباب في المباريات الرسمية فقط، مع استمرارهم في تدريبات الفريق الأول، وذلك لتهيئتهم للاندماج مع لاعبي الفريق.

هورفات يجهز النصر للتعاون بجمل تكتيكية

اختتم فريق نادي النصر تدريباته أمس الأربعاء، استعدادًا لمواجهة التعاون، مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد مرسول بارك.

وبدأت تدريبات النصر بتمارين لياقية متنوعة، ثم تم تطبيق المدرب عددًا من الجمل التكتيكية، قبل أن يختتم هورفات التدريبات بمناورة كروية على كامل الملعب.