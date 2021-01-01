أخبار النصر اليوم | تأجيل البحث عن بديل هورفات .. وتجديد عقد النجعي

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 13 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 13 يناير الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

النصر يعلن تفاصيل إصابة حمدالله .. وكواليس سفره للمغرب

كشف نادي النصر في بيان رسمي، تفاصيل إصابة المغربي عبدالرزاق حمدالله نجم الفريق وسفره إلى بلاده مؤخرًا من أجل التأهيل من الإصابة.

وكان حمدالله قد غادر إلى بلاده من أجل خوض برنامج علاجي وتأهيلي من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، وأبعدته بشكل كبير عن مباريات العالمي. " اقرأ التفاصيل "

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تقارير .. الهلال ينافس النصر على ضم بابو جوميز

أكد الصحفي الإيطالي جيانلوكا مارزيو، المتخصص في شؤون الانتقالات، على أن نادي أتالانتا الإيطالي، يرفض بشدة في التفريط في بابو جوميز مهاجم الفريق، في ظل الأنباء التي تشير إلى أنه يريد الرحيل، في ظل الأزمة بينه وبين مدربه جيان بييرو جاسبريني.

وأكد موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي، على أن العروض لازالت تنهال على بابو جوميز، حيث هناك اهتمامًا من جانب نادي الهلال، الذي قدم عرضًا للنادي الإيطالي بين 7 إلى 10 ملايين يورو، لينافس النصر على ضمه، ولكن اللاعب يرفض النظر في العروض الخارجية، مفضلًا الاستمرار بإيطاليا.

النصر يؤجل البحث عن بديل لهوفارت وتفكر في استمراره

أكدت تقارير صحفية، على أن إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، اتفقت مع الأعضاء الذهبيين للفريق، على تأجيل البحث عن مدرب بديلًا للبرتغالي روي فيتوريا، الذي تمت إقالته مؤخرًا، بعد المستوى المميز للفريق تحت قيادة الكرواتي ألين هورفات.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن النصر سعيد بالعمل الفني الذي يقدمه هورفات، بعد أن حرر الفريق من الاعتماد على المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الفريق، حيث سجل 6 لاعبين أهدافًا في آخر مباراتين.

النصر يجدد عقد سامي النجعي

نجحت إدارة نادي النصر، في تجديد عقد سامي النجعي، لاعب الفريق الأصفر، لمدة 3 سنوات قادمة، وذلك دون الإفصاح عن القيمة المالية المبرمة بين الطرفين، قبل دخول اللاعب الفترة الحرة، التي تتيح له التوقيع لأي فريق آخر دون العودة لناديه.

إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت، استطاعت التوصل لاتفاق مع سامي النجعي صاحب الـ23 عامًا، من أجل قطع الطريق على العديد من الفرق التي كانت تريد التعاقد معه، خاصة وأنه سيقود منتخب السعودية الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021.