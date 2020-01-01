أخبار النصر اليوم | تغريدة غريبة عن فوز حمد الله بجائزة الهداف وفيتوريا يفاضل بين الثنائي

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 20 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 20 ديسمبر الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

ذهبي النصر السابق للنصراويين: لا تخدعوا الأجيال القادمة وتحسبوا جائزة حمد الله بطولة

علق سعد آل مغني؛ عضو شرف النصر السعودي السابق، بطريقة غريبة على فوز المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الفريق، بجائزة هداف دوري أبطال آسيا 2020، مطالبًا الإدارة الحالية برئاسة صفوان السويكت، بعدم خداع الجماهير. ( طالع التفاصيل )

فيديو | العويران لحمد الله: سبوني قبل وسجلت .. افعل هذا الشيء لتثبت أنك كبير

وجه سعيد العويران؛ نجم المنتخب السعودي الأسبق، رسالة إلى المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر السعودي، مطالبًا إياه بالهدوء واحتواء الفريق كونه أكبر اللاعبين سنًا. ( طالع التفاصيل )

تقارير .. القادسية يلاحق الاتحاد والنصر بسبب 21 مليون ريال

أكدت تقارير صحفية، على أن إدارة نادي القادسية، قررت رفع شكوى رسمية ضد إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، بسبب التأخر في سداد قيمة اللاعب هارون كمارا. ( طالع التفاصيل )

موعد السوبر السعودي

أكدت صحيفة "الرياضية" أن الاتحاد السعودي لكرة القدم حدد يوم 30 من يناير المقبل موعدًا لكأس السوبر المحلي بين الهلال؛ بطل الدوري والكأس، والنصر؛ وصيف الدوري، على ملعب الملك فهد الدولي.

فيتوريا يفاضل بين الثنائي

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني للنصر، يفاضل بين الثنائي سلطان الغنام وعبد الرحمن العبيد، للدفع بأحداهما في مركز الظهير الأيسر خلال مواجهة الباطن بالغد، ضمن الجولة التاسعة من الدوري المحلي.

وتأتي مفاضلة المدرب البرتغالي في محاولة لتعويض غياب الكوري الكنوبي كيم جين سو، الذي أصيب مؤخرًا بقطع في وتر أكيليس، ليغيب حتى نهاية الموسم.

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أيمن يحيى يطلب المشاركة أمام الباطن

أكدت صحيفة "الرياضية" أن أيمن يحيى؛ لاعب النصر، خضع أمس الإثنين، لفحص طبي على موضع إصابته، التي تعرضها لها خلال مواجهة الرائد، بدور الـ16 من كأس الملك.

وكان اللاعب قد أصيب في العضلة الضامة، ولم يستطع استكمال المباراة.

وأشارت الصحيفة إلى أن يحي أبلغ الجهاز الطبي بتحسن حالته، مبديًا رغبته في المشاركة أمام الباطن، لكن الجهاز الطبي طلب الانتظار حتى ظهور نتيجة الفحص.