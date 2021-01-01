أخبار النصر اليوم | استدعاء أمن "مرسول بارك"، وموقف الغنام والعبيد من مواجهة الهلال

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 20 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 20 فبراير الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

استدعاء رجال أمن "مرسول بارك" في التحقيق بخصوص مباراة النصر والشباب

استدعت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم رجال الأمن في ملعب مرسول بارك للاسمتاع إلى أقوالهم في حادثة مباراة النصر والشباب التي شهدها الملعب في الجولة الـ18 من الدوري السعودي.

واستدعي كذلك مسؤول مكتب الرياض في وزارة الرياضة الذي كان موجودًا وقت إقامة المباراة، حسبما أوضحت صحيفة الرياضية السعودية.

وأضافت الصحيفة أن اللجنة طلبت كذلك إفادة بعض الشهود بناءً على طلب بعض الأطراف المتنازعة لاستجوابهم خلال الأيام القادمة، إذ تسعى لجنة الانضباط إلى استكمال التحقيقات في القضية بدقة قبل إصدار الحكم النهائي.

محاولات مكثفة لتجهيز ظهيري النصر لمواجهة الهلال

يُجري الجهازان الطبي والفني في النصر محاولات مكثفة لتجهيز الظهيرين، سلطان الغنام وعبد الرحمن العبيد، للحاق بمباراة الثلاثاء القادم أمام الهلال في الجولة الـ20 من الدوري السعودي.

اللاعبان تعافيا حديثًا من الإصابة التي أبعدتهما عن المباراة الأخيرة أمام القادسية.

فوز الهلال في الديربي يُعيد النصر 10 جولات للخلف

فوز الهلال في ديربي الرياض على النصر سيُعيد الأخير 10 جولات للخلف من حيث الفارق النقطي بين الفريقين.

وصل الفارق النقطي بين الهلال والنصر لصالح الأول إلى 15 نقطة خلال الجولات من السابعة إلى العاشرة، بعدها تقلص إلى 14 نقطة في الجولة العاشرة ومن ثم بدأ ينخفض حتى وصل إلى 8 نقاط بسبب تحسن نتائج الأصفر وتراجع أداء الأزرق.

خسارة النصر مؤخرًا أمام القادسية والشباب وسعت الفارق مع الهلال إلى 11 نقطة، مما يعني أن خسارته أمام الزعيم في الديربي ضمن الجولة الـ20 ستُعيد الفارق إلى 14 نقطة .. أي إلى ما كان عند الجولة العاشرة من الدوري السعودي.

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