أخبار النصر اليوم | موعد عودة حمدالله وعسيري ويحيى، ورقم قياسي لجونز

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 16 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 16 يناير الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

هورفات يُشيد بلاعبي النصر ويُعلن موعد اكتمال صفوف الفريق

أشاد ألين هورفات المدير الفني للنصر بأداء لاعبيه ورغبتهم في الفوز، مؤكدًا أن النتائج الإيجابية الأخيرة للفريق تحققت بفضلهم وجهدهم وروحهم العالية وليس أفكاره وعمله.

وكشف المدرب الكرواتي موعد عودة اللاعبين المصابين، بقوله "آمل أن تكتمل صفوف الفريق بعودة عبد الرزاق حمدالله وأيمن يحيى وعبد الفتاح عسيري قبل مباراة السوبر أمام الهلال، أتمنى أن يحدث هذا خاصة للقيمة الفنية الكبيرة لأولئك اللاعبين".

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الصليهم: لم أكن جاهزًا تمامًا للعب

أبدى عبد المجيد الصليهم نجم وسط النصر وصاحب هدف الفوز الوحيد على الرائد سعادته البالغة بالتسجيل والفوز، خاصة أنها المباراة الأولى له بعد فترة غياب طويلة اقتربت من 45 يومًا.

مضيفًا للقناة السعودية الرياضية "لم أكن جاهزًا تمامًا للعب لكن ظروف المباراة جعلتني ألعب، وأنا سعيد جدًا بمساهمتي في الفوز بعد هذا الغياب الطويل. المنافسة؟ نحن نفكر في كل مباراة على حدا، نتقدم تدريجيًا ولا نريد رفع سقف طموحنا الآن، نسير خطوة بخطوة والقادم أفضل إن شاء الله".

رقم قياسي لحارس مرمى النصر

حقق براد جونز حارس مرمى النصر رقمًا قياسيًا جديدًا في تاريخ الدوري السعودي، ذلك بعد حفاظه على نظافة شباكه خلال مباراة الأمس أمام الرائد.

جونز أصبح أكثر حراس المرمى الأجانب حفاظًا على نظافة شباكهم في تاريخ الدوري السعودي برصيد 26 مباراة.

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