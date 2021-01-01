أخبار النصر اليوم | التحدي الأصعب على "مرسول بارك"، وتعليمات مدرب الشباب للاعبيه

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 13 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 13 فبراير الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين .

أمام الشباب .. النصر يسعى للحفاظ على سجله الذهبي في مرسول بارك

يلعب النصر مساء اليوم على ملعبه مرسول بارك مباراة قمة الجولة الـ18 من الدوري السعودي أمام ضيفه الشباب، وخلالها يسعى الفريق للحفاظ على سجله الذهبي على ملعبه الذي بدأ اللعب عليه في منتصف الموسم وتحديدًا أمام ضمك في ديسمبر الماضي.

النصر حظي بسجل ذهبي على ملعبه في الدوري السعودي هذا الموسم، إذ لم يخسر أبدًا وقد حقق 3 انتصارات متتالية بعد تعادله في المباراة الأولى أمام ضمك 2-2.

مواجهة الشباب هي التحدي الأكبر لنجاح العالمي على مرسول بارك، ومن ثم هناك الديربي الكبير أمام الهلال على نفس الملعب.

مدرب الشباب يوجه للاعبيه تعليمات خاصة بشأن بيتروس

طلب كارلوس هيرنانديز المدير الفني لفريق الشباب من لاعبيه فرض رقابة لصيقة على بيتروس لاعب وسط النصر خلال مباراة الفريقين التي ستُقام مساء اليوم في الرياض.

وأفادت صحيفة الرياضية السعودية أن هيرنانديز طلب من ألفريد ندياي تحديدًا رقابة بيتروس وتحركاته الخطيرة في مناطق الشباب الدفاعية.

واضافت أن المدرب طلب من اللاعبين كذلك خلال الاجتماع الفني الخاص باللقاء يوم أمس عدم الاستعجال ومحاولة استغلال أخطاء النصر واللعب بطريقة متوازنة وفرض السيطرة على منطقة المناورات في الوسط، وكذلك فرض رقابة قوية على تحركات عبد الرزاق حمدالله وبيتروس.

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