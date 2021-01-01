أخبار النصر اليوم | "حمد الله أضر بالعالمي" وفيفا يوضح تفاصيل العقوبة

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 10 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 10 فبراير الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

فيديو | "عودة حمد الله أثرت سلبًا على النصر"

يرى الإعلامي الرياضي عبد المحسن الجحلان أن نادي النصر السعودي تضرر مع عودة مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله من الإصابة، موضحًا أنه أثر على طريقة لعب الفريق في عهد ألين هورفات؛ المدير الفني للفريق. ( طالع التفاصيل )

فيفا يوضح تفاصيل منع النصر من التعاقدات: لا فائدة من الاستئنافات

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أنه أخطر نادي النصر السعودي بمنعه من إبرام صفقات جديدة في أواخر يناير الماضي، مشددًا على عدم وجود أي فائدة حال تقديمه لاستئناف على العقوبة. ( طالع التفاصيل )

خاص | النصر يتوصل لاتفاق مع جلطة سراي ويخاطب فيفا لرفع العقوبة

بدأت إدارة نادي النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت، في اتخاذ إجراءات جادة في قضية نادي جلطة سراي التركي ضدها، بعدما تسربت أنباء عن صدور عقوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ضد العالمي. ( طالع التفاصيل )

وكيل مايكون يكشف تطورات محاولات النصر إعادة اللاعب

أكد البرازيلي ريناتو؛ وكيل أعمال البرازيلي مايكون بيريرا؛ مدافع النصر السعودي، أن الجانبين في طور التفاوض لإعادة اللاعب من جديد إلى الفريق. ( طالع التفاصيل )

كوميديا سعودية – "صرخة" دفعت الجماهير للهروب من المدرجات إلى ملعب المباراة

صرخة أثارت الرعب بين جميع المتواجدين في المدرجات ليندفعون إلى ملعب المباراة. ( طالع التفاصيل )

كم عدد أهداف عبد الرزاق حمد الله مع النصر؟

تألق عبد الرزاق حمد الله منذ موسمه الأول مع العالمي، فكم عدد أهداف حمد الله مع النصر في الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا وجميع البطولات؟ ( طالع التفاصيل )

جوميس وحمدالله.. من صاحب عدد الأهداف الأكثر في الدوري السعودي؟

في هذا التقرير نقارن بين عدد الأهداف التي أحرزها بافيتمبي جوميس مع الهلال، وعدد الأهداف التي أحرزها عبد الرزاق حمدالله مع النصر في الدوري السعودي. ( طالع التفاصيل )

علي الحسن: الأخطاء واردة

يرى علي الحسن؛ لاعب النصر، أن الأخطاء جزء من كرة القدم وهي السبب في الأهداف، بعدما سجل هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه خلال مواجهة الفتح بالأمس.

وقال الحسن، خلال تصريحاته للقنوات الرياضية السعودية: "الأخطاء واردة والأهداف لا تأتي إلا منها، فهذا أمر طبيعي، ما علينا الآن هو أن نعمل على تصحيحها والتركيز في القادم، فقد قدمنا كل شيء بالمباراة ووصلنا للمرمى أكثر من مرة، لكن لم يحالفنا الحظ".

خاص | الاتحاد السعودي يستعد لقرار جديد بشأن اللاعبين الأجانب

يدرس الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل، حاليًا إمكانية إصدار قرار جديد بشأن اللاعبين الأجانب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ( طالع التفاصيل )