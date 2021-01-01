أخبار النصر اليوم | رسالة هورفات للجماهير، وعودة موسى للدوري الإنجليزي

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 26 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 26 يناير الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

هورفات يُوجه رسالة خاصة لجمهور النصر قبل السوبر

وجه ألين هورفات المدير الفني للنصر رسالة خاصة لجماهير الفريق شكرهم خلالها على دعمهم الكبير له وللاعبين، ووعدهم بمواصلة بذل قصارى جهدهم لتحقيق أفضل النتائج.

إذ كتب عبر حسابه الرسمي على إنستجرام "شكرًا لكم لرسائلكم الملهمة ودعمكم وحبكم. كرة القدم لعبة عظيمة وأقدر تمامًا إدراككم لمقدار الجهد الذي نبذله في كل دقيقة من التدريبات والمباريات".

أتم "سنواصل بذل قصارى جهدنا، سنحرص على أن نكون مميزين لا عاديين، أراكم يوم السبت".

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يُذكر أن النصر سيواجه الهلال مساء السبت القادم في كأس السوبر السعودي.

أحمد موسى يقترب من العودة إلى الدوري الإنجليزي

أفادت مصادر صحفية إنجليزية أن أحمد موسى مهاجم النصر السابق بات قريبًا من العودة إلى الدوري الإنجليزي، إذ طلب المدرب سام ألاردايس ضمه إلى صفوف وست بروميتش ألبيون.

دعم مالي جديد من بغلف لنادي النصر

أعلن نادي النصر تقديم عضوه الذهبي عبد العزيز بغلف دعمًا ماليًا جديدة بقيمة 350 ألف ريال سعودي.

وثمن صفوان السويكت رئيس النصر تلك المبادرة من بغلف مؤكدًا أنها لا تُستغرف من طرفه.

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