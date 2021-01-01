أخبار النصر اليوم | مكافأة كبيرة لكل لاعب قبل لقاء التعاون وطلب استضافة المجموعة الآسيوية

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 3 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 3 فبراير الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

النصر يمنح كل لاعب 100 ألف جنيه قبل لقاء النصر

أكدت صحيفة "عكاظ" السعودية أن إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت، ستودع 100 ألف جنيه في حساب كل لاعب بالفريق قبل مواجهة التعاون، المقرر إقامتها غدًا الخميس، بالجولة الـ17 من الدوري المحلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه مكافأة الفوز بكأس السوبر المحلي على حساب الهلال، على أن يحصل اللاعبون على مكافآت أخرى من أعضاء الشرف.

حل أزمة المستحقات المتأخرة

أوضحت صحيفة "عكاظ" أن مجلس إدارة النصر قام بحل الكثير من المتأخرات المالية للاعبين، بعدما انتعشت خزينة النادي بمكافأة الفوز بكأس السوبر المحلي.

وكان العالمي توج بطلًا للسوبر قبل أيام بعد هزيمة الهلال بثلاثية نظيفة.

النصر يطلب استضافة مجموعته الآسيوية

أكدت صحيفة "عكاظ" أن نادي النصر تقدم بطلب رسمي إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، سيقوم برفعه إلى الاتحاد الآسيوي، من أجل استضافة مباريات مجموعته في دوري أبطال آسيا.

الاتحاد القاري كان قد أعلن أنه سيتم اختيار بلد واحد لاستضافة مباريات كل مجموعة بنظام التجمع، للحد من انتشار فيروس كورونا.

حمد الله يعود أساسيًا

أشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر، سيعود لقيادة هجوم فريقه أساسيًا خلال مواجهة التعاون بالغد، إذ اعتمد عليه ألين هورفان؛ المدير الفني للفريق، بشكل كبير في المناورة بمران الأمس.

وكان حمد الله قد عاد للملاعب بعد غياب طويل، خلال مواجهة الهلال بكأس السوبر المحلي، إذ شارك بديلًا في الشوط الثاني، وسجل هدفًا.