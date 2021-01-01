أخبار النصر اليوم | بدء الاستعداد لأبها .. وتعليق السويكت على أزمة العنصرية

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 26 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 26 فبراير الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

فيديو | ضاربًا بالانتقادات عرض الحائط .. "وصلة هزار" لحمد الله في حضور أمرابط

لا يبالي المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر السعودي، بالانتقادات التي يتعرض لها من قبل النقاد الرياضيين أو جمهور ناديه، إذ قام بنشر فيديوهات مرحة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

المغربي يتعرض لهجوم شديد مؤخرًا بسبب تراجع أدائه، تسبب في قرار للكرواتي ألين هورفات؛ المدير الفني للفريق، باستبعاده من اللقاء الأخير أمام الهلال بديربي الرياض. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | بنعطية يكشف كواليس جديدة من مغادرة حمد الله لمعسكر المغرب: لن أتوسل إليه

كشف المغربي المهدي بنعطية؛ مدافع الدحيل القطري الحالي وقائد المنتخب المغربي السابق، كواليس جديدة حول أزمة مواطنه عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر السعودي، خلال معسكر أسود الأطلس الإعدادي لكأس أمم إفريقيا مصر 2019.

حمد الله كان قد غادر معسكر منتخب بلاده بشكل مفاجئ قبل أيام من انطلاق البطولة القارية، وسط تقارير عديدة تحدثت عن وجود خلافات بينه وبين زملائه، وبينه وبين الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني وقتها. "اقرأ التفاصيل"

السويكت يعلن التصعيد بعد عقوبات العنصرية: تمخض الجبل فولد فأرًا

أعلن صفوان السويكت؛ رئيس نادي النصر السعودي، اتخاذه إجراءات تصعيدية ضد قرارات لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، في واقعة العنصرية تجاه سيباستياو جونيور "سيبا"؛ لاعب الشباب السعودي.

مسؤولو الليث الأبيض اتهموا حسين عبد الغني؛ المدير التنفيذي للنصر، بالتلفظ بلفظ عنصري تجاه سيبا، وتسبب ذلك في دخول خالد البلطان؛ رئيس نادي الشباب، في مشادة كلامية مع مسؤولي العالمي، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين في 13 من فبراير الجاري. "اقرأ التفاصيل"

النصر يبدأ الاستعداد لمواجهة أبها

بدأ فريق نادي النصر تدريباته مساء الخميس، استعدادًا لمواجهة أبها، المقرر لها يوم الأحد المقبل، بعد حصول الفريق على راحة لمدة 48 ساعة.

وفرض الكرواتي ألين هورفات التدريبات على لاعبي النصر في المسبح وصالة الجاكوزي لمدة 45 دقيقة، حيث أدى باقي اللاعبين تدريبات لياقية مكثفة، ثم تمارين تكتيكية، وانتهى التدريب بمناورة على منتصف الملعب.