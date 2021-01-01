أخبار النصر اليوم | هجوم القائد على اللاعبين .. والعمري مندهش

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 19 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 18 فبراير الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

فيديو | هورفات: لدينا أزمة نتائج وليس مستوى ونحتاج فقط للتركيز

أكد ألين هورفات؛ المدير الفني للنصر السعودي، أن فريقه يعاني من اللمسة الأخيرة، موضحًا أنه لا قلق على العالمي طالما أن الأداء جيد والنتائج ستتحسن مع الوقت.

العالمي تلقى الهزيمة الثانية على التوالي اليوم الخميس، أمام القادسية بهدف نظيف، ضمن الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. " اقرأ التفاصيل "

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فاض الكيل بجمهور النصر السعودي من مجلس الإدارة الحالي رافضًا استمراره أكثر منذ ذلك، بعد تدهور حال الفريق خلال الموسم الجاري.

العالمي تلقى الهزيمة الثامنة له بالموسم الجاري أمس الخميس، أمام القادسية بهدف نظيف، ضمن الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. " اقرأ التفاصيل "

العمري: لا أعلم ماذا يحدث للنصر

عبر عبد الإله العمري، مدافع نادي النصر، عن دهشته لما يحدث لفريقه، بعد الخسارة التي تلقاها من القادسية، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

العمري قال خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "خسرنا مباراة القادسية بسبب ارتكابنا بعض الأخطاء، وأهدرنا عدة فرص، ولا أعلم ماذا حدث ولكننا سنقدم أقصى ما في وسعنا، والأفضل قادة إن شاء الله".

قائد النصر السابق يهاجم لاعبي الفريق

هاجم هاشم سرور، قائد نادي النصر السابق، لاعبي العالمي الحاليين، بعد الهزيمة أمام القادسية مساء أمس الخميس، مشيرًا إلى أنهم السبب فيما يحدث للفريق، وأن المدرب ليس له علاقة بما يحدث.

وكتب هاشم سرور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء نصها كالآتي: "كل فترة يخفق الفريق يشيرون أن السبب المدرب ويتركون السبب الحقيقي وهو اللاعبين وهذا ما سيضيع النصر، الإصلاح والخلل من استهتار اللاعب، ومن يعطيه الأفضلية ليلعب المباراة، وصل اللاعب مرحلة أنه لا يسئل ولا يحاسب، ومن هذه المشكلة الحل والعقاب يجب أن يكون معسكر يومي يفرض على جميع اللاعبين".