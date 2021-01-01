الضرائب تتسبب في أزمة بين النصر وأحمد موسى

النيجيري رحل عن العالمي في أكتوبر 2020

أكد الإعلامي السعودي عبد العزيز المريسل، أن النيجيري أحمد موسى؛ لاعب النصر السعودي السابق، تقدم بشكوى ضد العالمي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم، موضحًا أن الضرائب هي سبب افتعال الأزمة.

النيجيري كان قد انضم إلى العالمي في صيف عام 2018 قادمًا من ليستر سيتي الإنجليزي، لكنه في نهاية موسم 2019-2020، طلب فسخ تعاقده، ليظل إلى الآن لاعبًا حرًا دون التعاقد مع أي نادٍ جديد.

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وقال المريسل، خلال تصريحاته لبرنامج "الحصاد الرياضي": "موسى رفع مؤخرًا شكوى ضد النصر بالفيفا، وعندما تواصل معه النادي لمعرفة السبب، أكد اللاعب أن المبلغ الذي وعدته أن تحوله له الإدارة لم يصل لحسابه البنكي، أحمد الغامدي؛ مدير الاحتراف، هو تحديدًا من تواصل معه".

وأضاف: "عندما تواصل الغامدي مع البنك، أكدوا له أنه بالفعل تم تحويل المبلغ، لكنه لم يدخل في حساب اللاعب، وتم إرسال الإيصالات التي تؤكد أن النصر حول المبلغ، لكن اتضح فيما بعد أن البنك الخاص بأحمد موسى، أوقف حسابه، بسبب الضرائب".

الإعلامي اختتم: "أحمد موسى هو من طلب فسخ عقده مع النصر، لذلك تنازل عن 50 مليون ريال من مستحقاته".

يذكر أن صاحب الـ28 عامًا شارك في 57 مباراة مع العالمي، سجل خلالها 11 هدفًا، وصنع 14 آخرين.

وخلال هذه الفترة، حقق لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019، وكأس السوبر السعودي 2020.