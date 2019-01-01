النصر دون أجانب في مواجهة الزوراء

العالمي يبحث عن فوزه الثاني ليعزز فرصه في التأهل

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تغادر بعثة النصر السعودي بعد قليل، الرياض متوجهة إلى العراق، استعدادًا لمواجهة الزوراء في دوري أبطال آسيا

الفريق العراقي يستضيف العالمي غدًا الثلاثاء، على ملعب كربلاء، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات.

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وقرر البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني للفريق، إراحة الرباعي الأجنبي؛ البرازيليين جوليانو ومايكون بيريرا، والإسترالي براد جونز، والمغربي عبد الرزاق حمد الله، وعدم مرافقتهم للفريق في رحلته.

ويأتي قرار البرتغالي لتجهيز الرباعي لكلاسيكو الاتحاد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، المقرر إقامته في 27 من الشهر الجاري.

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على متن طائرة خاصة، تغادر الآن بمشيئة الله تعالى بعثة #العالمي برئاسة نائب رئيس النادي الأستاذ عبدالعزيز الجليّل من الرياض متوجهة إلى العراق وذلك استعداداً لمباراة #النصر_الزوراء العراقي مساء غدٍ الثلاثاء



الله يحفظكم يا #عالميين 💛💙 pic.twitter.com/mRFVk5qbJx — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٢٢ أبريل ٢٠١٩

يذكر أن العالمي كان قد انتصر على الزوراء في الذهاب، على استاد الملك فهد الدولي، برباعية مقابل هدف وحيد.

هذا الفوز هو الوحيد للنصر في دور المجموعات، حيث تلقى قبله هزيمتين متتاليتين أمام ذوب آهن والوصل.

العالمي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، بينما يأتي الزوراء في المركز الثاني بأربع نقاط.

ويتصدر المجموعة ذوب آهن بسبع نقاط، ويأتي الوصل أخيرًا بثلاث نقاط.