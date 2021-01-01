دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

لاعب أبها يتراجع عن تهديده لبيتروس: مجرد دعابة

زهيرة عادل
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Petros - Raphael da Silva Arruda – nassr – faisaly – spl 31-12-2020
al nassr twitter
العالمي كان قد تعادل أمام أبها في مباراته الأخيرة

وجه ساري عمرو؛ لاعب أبها السعودي، اعتذاره لجماهير النصر السعودي، بعد تهديده للبرازيلي بيتروس ماتيوس؛ لاعب وسط العالمي، مؤكدًا أن الموضوع اتخذ منحنًا آخر لم يكن يقصده.

لاعب أبها كان قد نشر صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، خلال كرة هوائية مشتركة جمعته باللاعب البرازيلي، معلقًا: "الدعوة مزوح يا جماعة الخير، الحمد لله اني ما فقشتو".

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وتراجع ساري عن رسالته، بعد تعرضه لهجوم شديد من الجمهور ومقدمي البرامج، إذ كتب عبر حسابه على "تويتر": "ما اتذكر في يوم من الأيام اني اذيت شخص خارج او داخل الملعب كل الموضوع مجرد دعابة لا اكثر و تأجج و اخذ منحنى اخر و اخلاقياتي في جميع الأندية اللي مثلتها و بين زملائي اللاعبين معروفة ولله الحمد".

وأضاف: "اعتذر للجميع ان فهم الموضوع بطريقة سلبية، المقصد دعابة لا اكثر اعتذر مجددا".

العالمي كان قد واجه رفاق ساري أول أمس الأحد، على ملعب مرسول بارك، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 2-2، ضمن الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل النصر المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، فيما يأتي أبها بالمركز الـ14 برصيد 25 نقطة.

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