النشيد الوطني الإيطالي: كلمات "Il Canto degli Italiani" / "Fratelli d'Italia" والفيديو وشرح المعنى

لطالما كان النشيد الوطني الإيطالي المفضل لدى المشجعين في البطولات الكبرى.

يصطف نجوم الأزوري ويغنون النشيد الوطني بحماس وشغف، كما أن إيقاع الأغنية يجعلها تبرز عن غيرها.

تسلط GOAL الضوء على أحد أكثر الأناشيد الوطنية شهرة... Fratelli d'Italia.

ما هو النشيد الوطني للمنتخب الإيطالي لكرة القدم؟

العنوان الأصلي للنشيد هو Il Canto degli Italiani، والذي يعني "أغنية الإيطاليين"، ولكنه معروف أيضًا بالكلمات الافتتاحية للأغنية، Fratelli d'Italia، والتي تعني: إخوة إيطاليا.

ومن الغريب أن النشيد الوطني نادرًا ما يُغنى بالكامل. عادةً ما تُغنى المقطوعة الافتتاحية مرتين، تليها الكورس، ثم تنتهي بقوة بـ "Si!" (نعم!).

كلمات النشيد الوطني الإيطالي كاملة

أيها الإخوة الإيطاليون،

إيطاليا استيقظت

بخوذة سكيبيو

وقد توجت رأسها.

أين النصر؟

تقدم لها شعرها،

لأنها عبدة روما

خلقها الله.



[الكورس]: لنلتف حول بعضنا البعض،

نحن مستعدون للموت.

نحن مستعدون للموت،

إيطاليا نادتنا.



لنتجمع معاً،

نحن مستعدون للموت.

نحن مستعدون للموت،

إيطاليا نادتنا!



لقد كنا لقرون

مهانين ومستهزأ بنا

لأننا لسنا شعبًا،

لأننا منقسمون.

لتجمعنا راية واحدة

راية واحدة، وأملاً واحداً:

لنندمج معاً

لقد حان الوقت.



(الكورس)

لنتحد، ولنحب بعضنا البعض،

الاتحاد والحب

يكشفان للشعوب

طرق الرب.

لنقسم على تحرير

أرضنا الأم:

متحدين، بحق الله،

من يستطيع أن يهزمنا؟



(الكورس)

من جبال الألب إلى صقلية

في كل مكان يوجد ليغنانو،

كل رجل من فيروتشيو

لديه قلب، لديه يد،

أطفال إيطاليا

يُسمون باليلا،

صوت كل جرس

أطلق صوت صلاة المساء.



(الكورس)

إنها قصب تنحني

السيوف المباعة:

لقد فقدت نسر النمسا

فقد ريشه.

دم إيطاليا

ودماء بولندا

شربه القوزاق،

لكن قلبه احترق.



(الكورس)



النشيد الوطني الإيطالي (ترجمة إنجليزية)

أيها الإخوة الإيطاليون،

إيطاليا قد استيقظت،

ربطت خوذة سكيبيو

على رأسها.

أين النصر؟

دعوها تنحني،

لأن الله خلقها

عبداً لروما.

لننضم إلى جماعة،

نحن مستعدون للموت.

نحن مستعدون للموت،

إيطاليا قد نادت.

لننضم إلى جماعة،

نحن مستعدون للموت.

نحن مستعدون للموت،

إيطاليا قد نادتنا، نعم!

لقد كنا لقرون

مضطهدين ومستهزأ بنا

لأننا لسنا شعبًا واحدًا،

لأننا منقسمون.

فليجمعنا علم واحد وأمل واحد

يجمعنا جميعًا.

لقد حان الوقت

لتوحيدنا.



(الكورس)





لنتحد، ولنحب بعضنا البعض،

من أجل الوحدة والحب

يكشف للناس

طرق الرب.

لنقسم على تحرير

أرض مولدنا:

متحدين، من أجل الله،

من يستطيع أن يغلبنا؟



(الكورس)





من جبال الألب إلى صقلية،

ليغنانو في كل مكان؛

كل رجل لديه قلب

ويدي فيروتشيو

أطفال إيطاليا

يُطلق عليهم جميعًا اسم باليلا؛

كل نفخة بوق

تدق أجراس الصلاة.



(جوقة)





السيوف المرتزقة

هي قصب ضعيف.

النسر النمساوي

قد فقد ريشه بالفعل.

دم إيطاليا

ودماء بولندا

شربه، مع القوزاق،

لكنه أحرق قلبه.



(الكورس)

من كتب "Il Canto degli Italiani" ومتى أصبح النشيد الوطني الرسمي؟

كتب كلمات الأغنية جوفريدو ماميلي في سبتمبر 1847، واستلهمها من النشيد الوطني الفرنسي "لا مارسيليز". كان عمره 20 عامًا فقط في ذلك الوقت.

أرسلها إلى تورينو لكي يضع لها الملحن الجينوي ميشيل نوفارو موسيقى، بدلاً من وضعها على موسيقى موجودة بالفعل.

عُزفت الأغنية علنًا لأول مرة في ديسمبر من ذلك العام أمام حشد من 30 ألف شخص جاءوا إلى جنوة من جميع أنحاء إيطاليا للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 101 للثورة الشعبية في حي بورتوريا الجينوي خلال حرب الخلافة النمساوية، وكذلك للاحتجاج على الاحتلال الأجنبي لإيطاليا.

خلال عهد بينيتو موسوليني، تم حظر أو تثبيط الأغاني التي لم تكن فاشية بشكل صريح، ولكن تم التسامح مع Il Canto degli Italiani واعتُبرت في النهاية النشيد الوطني الرسمي.

بعد الحرب العالمية الثانية، عادت الأغنية إلى الظهور، خاصة بين المناهضين للفاشية، وأُعلن أنها النشيد الوطني المؤقت للبلاد في عام 1946. كان من المفترض أن يتم اعتمادها رسميًا في الدستور كأغنية رسمية، ولكن لم يصدر أي مرسوم تشريعي لتأكيد ذلك.

ظلت الأغنية شائعة في إيطاليا وبين الإيطاليين في الخارج، ولكن لم توافق لجنة الشؤون الدستورية في مجلس النواب على مشروع قانون لتأكيد أن Canto degli Italiani هي النشيد الرسمي للجمهورية الإيطالية إلا في عام 2017.

