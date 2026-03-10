النسخة الأولى.. "فوتبولكو" تعلن إطلاق جوائز لكرة القدم النسائية في السعودية

أعلنت شركة الإعلام والثقافة الكروية “فوتبولكو” عن إطلاق أول نسخة من جوائز كرة القدم النسائية في السعودية، على أن يتم الكشف عن الفائزات والفائزين في شهر مايو المقبل.

وتهدف هذه الجوائز إلى تكريم والاحتفاء بأفضل الإنجازات في كرة القدم النسائية داخل المملكة العربية السعودية، سواء داخل الملعب أو خارجه.

اعتباراً من شهر أبريل، سيتمكن المشجعون من التصويت في جوائز إنديفيزا السعودية لكرة القدم النسائية عبر اختيارهم من قائمة مختصرة تضم لاعبات وشخصيات بارزة.

وبعد ذلك ستُقام مرحلة التصويت النهائية بمشاركة لجنة من خبراء الصناعة. ومن المقرر تنظيم حفل توزيع الجوائز في شهر مايو، عقب نهاية موسم الدوري السعودي الممتاز للسيدات 2025-2026.

ولا تقتصر جوائز كرة القدم النسائية في السعودية على الحفل الرسمي فقط، إذ ستُدعَم بسلسلة من المواد الإعلامية عبر شبكة العلامات الإعلامية التابعة لشركة فوتبولكو باللغة العربية، والتي تشمل "جول" و"كووورة" و"إنديفيزا، وتصل هذه المنصات مجتمعة إلى أكثر من 170 مليون مشجع ناطق بالعربية شهرياً، من بينهم أكثر من 20 مليون مشجع في المملكة العربية السعودية.

وستُقام النسخة الأولى من جوائز إنديفيزا السعودية لكرة القدم النسائية بالشراكة مع ROSHN Group، المطور العقاري الرائد متعدد الأصول في المملكة العربية السعودية، وإحدى الشركات التابعة لـ Public Investment Fund.

فئات الجوائز





جوائز داخل الملعب:

أفضل لاعبة في العام

أفضل لاعبة شابة في العام

أفضل لاعبة دولية في العام

أفضل لاعبة في المنتخب الوطني في العام

فريق العام

هدف العام

جوائز خارج الملعب:





المرأة الأكثر تأثيراً في العام

أيقونة الأناقة في العام

البطلة المحلية في العام

أفضل قيادية تنفيذية نسائية في كرة القدم خلال العام

تاريخ فوتبولكو مع كرة القدم النسائية في السعودية





تدعم شركة فوتبولكو كرة القدم النسائية في المملكة منذ عام 2023، عندما أطلقت النسخة العربية من علامتها الثقافية الخاصة بكرة القدم النسائية إنديفيزا، لتصبح أول علامة إعلامية في الشرق الأوسط مخصصة بالكامل لكرة القدم النسائية.

وفي عام 2024 أطلقت الشركة برنامج "يلا جيرل"، وهو أول برنامج رقمي باللغة العربية مخصص لكرة القدم النسائية. ومنذ إطلاقه في مايو 2024، حقق البرنامج أكثر من 100 مليون مشاهدة.

وفي خطوة لاحقة، أطلقت فوتبولكو في عام 2025 الموقع الإلكتروني العربي لمنصة إنديفيزا، ليصبح أول موقع إلكتروني باللغة العربية مخصص بالكامل لكرة القدم النسائية.

وخارج منصاتها الخاصة، أنتجت شركة فوتبولكو فيلمًا وثائقيًا طويلًا بعنوان "ديستند تو بلاي" (Destined to Play) لصالح الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد السعودي لكرة القدم. ويتتبع الفيلم رحلات لاعبات سعوديات شابات يسعين إلى تحقيق حلمهن في ممارسة كرة القدم، وهو متاح حاليًا للبث عبر منصة FIFA+.

تصريحات رسمية





من جانبه، قال آندي جاكسون، نائب الرئيس الأول لشركة فوتبولكو في الشرق الأوسط: "نحن متحمسون للاحتفاء بالنمو الكبير الذي تشهده كرة القدم النسائية في المملكة، وكذلك تكريم الأشخاص الذين ساهموا في هذا التطور الذي يحدث بوتيرة لم نشهدها في أي مكان آخر".

وأضاف: "كما نود أن نعرب عن امتناننا لمجموعة روشن على دعمها في تأسيس هذا الحدث المهم، الذي يمثل محطة بارزة في مسيرة تطور كرة القدم النسائية في المملكة."

وتابع: "لم تعد كرة القدم النسائية مجالاً محدود الاهتمام. ففي عام 2025 سجل محتوى كرة القدم النسائية باللغة العربية الذي نقدمه 250 مليون مشاهدة للفيديو. وعندما أجرينا استطلاعاً لآراء الجماهير، كانت الرسالة واضحة: المشجعون يريدون الاحتفاء بكرة القدم النسائية والاعتراف بها كرياضة قائمة بذاتها، وليس مجرد ملحق بكرة القدم للرجال. هذا ما دفعنا إلى إنشاء هذا الحدث السنوي الجديد، ويسعدني أن هذه الرؤية كانت مشتركة أيضاً مع مجموعة روشن."

نمو كبير لكرة القدم النسائية في السعودية





تأتي جوائز كرة القدم النسائية في السعودية بعد فترة من النمو الكبير الذي شهدته اللعبة في المملكة، وهو النمو الذي بدأ مع إطلاق الدوري السعودي الممتاز للسيدات في عام 2022.

وعلى مستوى القواعد الشعبية، تشارك اليوم 77 ألف فتاة في دوري المدارس السنوي للفتيات، كما يوجد أكثر من 1000 مدربة مؤهلة وفقاً لبيانات الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وجاءت هذه البيانات في تقرير نيوم: "الريادة في إحداث التغيير".



