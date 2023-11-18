النزيف يستمر .. خصم جديد يهدد إيفرتون بنقاط سالبة!

المزيد من الأزمات تواجه التوفيز!

كشفت تقارير صحفية أن نادي إيفرتون يواجه أزمة جديدة بعد خصم عشر نقاط من رصيده في ترتيب الدوري الإنجليزي للمخالفات المالية التي قام بها.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، والتي أكدت أن لجنة محايدة ستقوم بتقييم الموقف جيدًا، قبل أن تصدر حكمها النهائي في الأمر.

يأتي هذا بعد أن أوضحت تقارير "سي بي إس سبورتس" أن أندية ليستر سيتي وبرنلي وساوثامبتون وليدز ونوتنجهام فورست قد تقاضي إيفرتون وتطالب بمبالغ قد تصل إلى 300 مليون جنيه استرليني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأكدت "ديلي ميل" أن النقاط الجديدة التي قد يتم خصمها من إيفرتون قد تصل إلى تسع نقاط، مما يعني أنه سيفقد الأربع نقاط التي يملكها في الوقت الحالي.

جدير بالذكر أن إيفرتون يتذيل جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بأربع نقاط فقط في الوقت الحالي بعد خصم العشر نقاط السابقة.