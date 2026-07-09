النرويج ضد إنجلترا: نظرة مسبقة على كأس العالم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

كأس العالم - ربع النهائي هارد روك

ستنطلق مباراة النرويج وإنجلترا في 11 يوليو 2026 الساعة 17:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EST) و22:00 بتوقيت غرينتش (GMT).

نظرة مسبقة على مباراة ربع نهائي كأس العالم بين النرويج وإنجلترا

تواجه النرويج، التي شهدت تحسناً كبيراً في مستواها، منتخب «الأسود الثلاثة» الذي لطالما حظي بالتقدير، في مباراة تحدد من سيتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم. وبوجود أفضل مهاجمين في العالم على أرض الملعب، من المتوقع أن تكون هذه المباراة متعة حقيقية.

كيف وصلت النرويج وإنجلترا إلى هذه المرحلة

قدمت النرويج متعة على عدة مستويات في كأس العالم. فقد أظهر جماهيرها طاقة هائلة وشغفًا كبيرًا من خلال هتافاتهم المثيرة واحتفالاتهم التي تشبه التجديف. وعلى أرض الملعب، سجلت النرويج 21 هدفًا في مبارياتها الخمس. وكان أعظم يوم لهذه الدولة الاسكندنافية على الساحة الدولية هو الفوز 2-1 على البرازيل في دور الـ16، بفضل ثنائية أخرى من إرلينغ هالاند.

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تغلبت إنجلترا على محنة شديدة في دور الـ16، حيث لعبت أكثر من 40 دقيقة بعشرة لاعبين ضد المكسيك في ملعب «أزتيكا» المكتظ بالجماهير، لتفوز بنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة. وبذلك يصل عدد مشاركات «الأسود الثلاثة» المتتالية في ربع النهائي في البطولات الكبرى إلى خمس مشاركات.

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سيكون «آلة الأهداف» في مانشستر سيتي، إرلينغ هالاند، متعطشًا لزيادة رصيده البالغ سبعة أهداف في أول مشاركة له في كأس العالم، مدعومًا بشكل مناسب من صانع ألعاب أرسنال مارتن أوديجارد، الذي سيزوده بمعظم التمريرات الحاسمة. سجل هالاند البالغ من العمر 25 عاماً 112 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال 132 مباراة في الدوري الذي يُعتبر الأقوى على مستوى العالم، في حين أن عدد أهدافه (62) مع منتخب النرويج يفوق عدد مبارياته الدولية (51)، بمعدل هدف واحد كل 71 دقيقة. وقد سجل هالاند أهدافاً في آخر 14 مباراة دولية خاضها، محققاً 27 هدفاً خلال تلك السلسلة. وإذا سجل هاالاند هدفاً في هذه المباراة، فسيصبح أول لاعب أوروبي يسجل في أول خمس مباريات له في كأس العالم منذ الألماني جيرد مولر في عام 1970. وقد سجل سبعة أهداف حتى الآن في أربع مباريات فقط في كأس العالم.

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هاري كين هو الأمل الرئيسي لإنجلترا

مع تجاوز المهاجم الإنجليزي الماهر هاري كين لـ«واين روني» ليحتل المركز الثاني منفردًا في قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة مع منتخب إنجلترا على مر التاريخ (120 مباراة)، خلف «بيتر شيلتون» فقط، سيسعى كين إلى محو الذكريات المؤلمة المتعلقة بإضاعته لركلة جزاء في ربع نهائي كأس العالم 2022 أمام فرنسا. وبـ85 هدفًا بقميص «الأسود الثلاثة»، يُعد كين أفضل مهاجم في العالم بعد «إرلينغ هالاند».

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أخبار الفرق

يُشكل الظهير ديفيد مولر وولف مصدر قلق للنرويج بعد أن اضطر للخروج من الملعب أثناء مباراة البرازيل. أما البطاقة الحمراء التي حصل عليها جاريل كوانسا فتستبعده من هذه المباراة مع إنجلترا، في حين تعرض جوردان هندرسون لإصابة غريبة في معصمه أثناء الاحتفالات بعد الفوز على المكسيك.

التشكيلة المحتملة للنرويج

نيلاند؛ بيدرسن، أجر، هيجم، مولر وولف؛ أوديجارد، بيرج، بيرغ؛ سورلوث، هالاند، نوسا.

التشكيلة المتوقعة لإنجلترا

بيكفورد؛ سبنس، غويهي، كونسا، أورايلي؛ رايس، أندرسون؛ مادويكي، بيلينغهام، جوردون؛ كين.

إحصائيات مهمة عن مباراة النرويج وإنجلترا

خسرت إنجلترا خمس مباريات من أصل آخر ست مباريات لها في الأدوار الإقصائية لكأس العالم ضد فرق أوروبية.

في 11 من آخر 12 مباراة خاضتها النرويج، سجل كلا الفريقين أهدافًا.

شهدت آخر ست مباريات تنافسية للنرويج تسجيل هدف بعد الدقيقة 85.

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تشكيلة النرويج المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: أورجان هاسكجولد نيلاند (إشبيلية)، إيجيل سيلفيك (واتفورد)، ساندر تانغفيك (هامبورغ).

المدافعون: جوليان رايرسون (بوروسيا دورتموند)، ماركوس هولمغرين بيدرسن (تورينو)، ديفيد مولر وولف (وولفرهامبتون)، فريدريك بيوركان (بودو/غليمت)، كريستوفر أجر (برينتفورد)، توربيورن هيجم (بولونيا)، ليو سكيري أوستيغارد (جينوا)، سوندري لانغاس (ديربي كاونتي)، هنريك فالشينر (فايكنغ).

لاعبو الوسط: مارتن أوديغارد (أرسنال)، ساندر بيرغ (فولهام)، فريدريك أورسنيس (بنفيكا)، باتريك بيرغ (بودو/غليمت)، كريستيان ثورستفيدت (ساسولو)، مورتن ثورسبي (كريمونيزي)، ثيلو آسغارد (رينجرز).

المهاجمون: إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)، ألكسندر سورلوث (أتلتيكو مدريد)، يورغن ستراند لارسن (كريستال بالاس)، أنطونيو نوسا (آر بي لايبزيغ)، أوسكار بوب (فولهام)، أندرياس شيلدروب (بنفيكا)، ينس بيتر هاوج (بودو/غليمت).

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تشكيلة إنجلترا المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: دين هندرسون (كريستال بالاس)، جوردان بيكفورد (إيفرتون)، جيمس ترافورد (مانشستر سيتي)

المدافعون: دان بيرن (نيوكاسل يونايتد)، مارك غويهي (مانشستر سيتي)، ريس جيمس (تشيلسي)، إيزري كونسا (أستون فيلا)، تينو ليفرامينتو (نيوكاسل)، نيكو أورايلي (مانشستر سيتي)، جاريل كوانسا (باير ليفركوزن)، جيد سبنس (توتنهام)، جون ستونز (مانشستر سيتي)

لاعبو الوسط: إليوت أندرسون (نوتنغهام فورست)، جود بيلينغهام (ريال مدريد)، إبيريتشي إيزي (أرسنال)، جوردان هندرسون (برينتفورد)، كوبي ماينو (مانشستر يونايتد)، ديكلان رايس (أرسنال)، مورغان روجرز (أستون فيلا)

المهاجمون: أنتوني جوردون (برشلونة)، هاري كين (بايرن ميونيخ)، نوني مادويكي (أرسنال)، ماركوس راشفورد (برشلونة على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد)، بوكايو ساكا (أرسنال)، إيفان توني (الأهلي)، أولي واتكينز (أستون فيلا).

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أخبار الفريق والتشكيلة

لم يؤكد ستال سولباكن، مدرب منتخب النرويج، التشكيلة الأساسية المحتملة، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو إيقافات في صفوف الفريق المضيف قبل مباراة ربع النهائي. سيتم إضافة المستجدات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة عندما تتضح الصورة بشأن تشكيلة الفريق.

كما لم يعلن مدرب إنجلترا توماس توخيل بعد عن التشكيلة المتوقعة، على الرغم من وجود غياب مؤكد في صفوف «الأسود الثلاثة». لن يشارك جوردان هندرسون في أي مباراة أخرى في البطولة بعد أن احتاج إلى إجراء عملية جراحية في معصمه إثر إصابة تعرض لها أثناء الاحتفال بالفوز على المكسيك. لم يتم تأكيد أي إصابات أو حالات إيقاف أخرى، وسيتم تقديم المزيد من أخبار الفريق فور توفرها.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

الأداء

فازت النرويج بأربع من مبارياتها الخمس الأخيرة في كأس العالم، وجاءت هزيمتها الوحيدة أمام فرنسا بنتيجة 4-1 في دور المجموعات. لكنها عادت بقوة لتفوز على السنغال 3-2، ثم هزمت كوت ديفوار 2-1، قبل أن تقضي على البرازيل 2-1 في دور الـ16. وخلال تلك المباريات الخمس، سجلت النرويج 10 أهداف واستقبلت 10 أهداف، مما يظهر أنها فريق قادر على التسجيل والتلقي على حد سواء.

فازت إنجلترا بأربع من آخر خمس مباريات خاضتها، حيث كانت النقطة الوحيدة التي خسرتها في تعادل 0-0 أمام غانا في مرحلة المجموعات. فاز فريق توخيل على كرواتيا 4-2 في المباراة الافتتاحية للبطولة، وفاز 2-0 على بنما، وهزم جمهورية الكونغو الديمقراطية 2-1، وتغلب بصعوبة على المكسيك 3-2 في دور الـ16. سجلت إنجلترا 11 هدفًا خلال تلك المباريات الخمس بينما استقبلت شباكها ستة أهداف.

سجل المواجهات المباشرة

النرويج آخر مباراتان إنجلترا 0 انتصار 0 تعادل 2 انتصاران إنجلترا 1 - 0 النرويج

النرويج 0 - 1 إنجلترا 0 الأهداف المسجلة 2 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 0/2 سجل كلا الفريقين 0/2

التقى الفريقان مرتين في سجل المواجهات المباشرة المتاح، وفازت إنجلترا في كلتا المباراتين. كانت آخر مواجهة بينهما مباراة ودية في سبتمبر 2014، فازت فيها إنجلترا 1-0. وقبل ذلك، فازت إنجلترا 1-0 خارج أرضها في النرويج في مباراة ودية في مايو 2012. وكانت كلتا المواجهتين السابقتين مباريات قليلة الأهداف حُسمت بهدف واحد.

الترتيب

احتلت النرويج المركز الثاني في المجموعة الأولى خلال مرحلة المجموعات في البطولة، بينما تصدرت إنجلترا المجموعة L لتتأهل كمتصدرة للمجموعة إلى الأدوار الإقصائية.