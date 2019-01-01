النحس يُلازم ألفارو نيجريدو مع النصر الإماراتي في ركلات الجزاء

أخر ركلات الجزاء التي أضاعها اللاعب كانت في مباراة فريقه أمام نادي الوصل

فيسبوك تويتر ماجد جزر

يبدو أن النحس في تسديد ركلات الجزاء يُلازم اللاعب الإسباني ألفارو نيجريدو مهاجم نادي النصر الإماراتي خلال الموسم الحالي.

أخر ركلات الجزاء التي أضاعها اللاعب كانت في مباراة فريقه أمام نادي الوصل في دوري الخليج العربي، وذلك على الرغم من تألق اللاعب الإسباني.

نيجريدو الذي انضم للنصر مطلع الموسم الجاري سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في مرمى الوصل وقاد فريقه لتحقيق فوزاً رائعاً على حساب جاره بنتيجة 4\2.

ووصل مجموع ركلات الجزاء التي أضاعها نيجريدو خلال الموسم الحالي إلى 4 ركلات في مختلف المسابقات.

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أول ركلة أضاعها نيجريدو كانت الجولة الثالثة للدوري أمام العين عندما خسر فريقه بثلاثية نظيفة، ثم أضاع ركلة ثانية في المباراة الفاصلة أمام باختاكور الأوزبكي لحساب الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا، والتي تسببت في وداع العميد للمسابقة، وفي نصف نهائي كأس الخليج العربي أضاع ركلة ترجيح أمام شباب الأهلي.

فوز النصر على الوصل برباعية مقابل هدفين في دوري الخليج العربي، لكنه انتصارًا يحمل الكثير للعميد 👇



🏟 أول انتصار لنادي النصر على ملعبه الجديد

📆 أول فوز للعميد منذ ديسمبر 2018

🏹 نيجريدو يُحرز هاتريك ⚽️⚽️⚽️



لكل جوادٍ كبوةٌ يا @ALNasrSC



(📸: @AGLeague) pic.twitter.com/MXY5PIlsS8 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 3, 2019

يُذكر أن نيجريدو خلال الموسم قد نجح في تسجيل 15 هدفاً من 16 جولة ليحتل بهم المركز الرابع في ترتيب الهدافين بفارق 5 أهداف عن المتصدر علي مبخوت.