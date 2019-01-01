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دوري الخليج العربي

النحس يُلازم ألفارو نيجريدو مع النصر الإماراتي في ركلات الجزاء

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أخر ركلات الجزاء التي أضاعها اللاعب كانت في مباراة فريقه أمام نادي الوصل

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

يبدو أن النحس في تسديد ركلات الجزاء يُلازم اللاعب الإسباني ألفارو نيجريدو مهاجم نادي النصر الإماراتي خلال الموسم الحالي.

أخر ركلات الجزاء التي أضاعها اللاعب كانت في مباراة فريقه أمام نادي الوصل في دوري الخليج العربي، وذلك على الرغم من تألق اللاعب الإسباني.

نيجريدو الذي انضم للنصر مطلع الموسم الجاري سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في مرمى الوصل وقاد فريقه لتحقيق فوزاً رائعاً على حساب جاره بنتيجة 4\2.

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ووصل مجموع ركلات الجزاء التي أضاعها نيجريدو خلال الموسم الحالي إلى 4 ركلات في مختلف المسابقات.

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أول ركلة أضاعها نيجريدو كانت الجولة الثالثة للدوري أمام العين عندما خسر فريقه بثلاثية نظيفة، ثم أضاع ركلة ثانية في المباراة الفاصلة أمام باختاكور الأوزبكي لحساب الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا، والتي تسببت في وداع العميد للمسابقة، وفي نصف نهائي كأس الخليج العربي أضاع ركلة ترجيح أمام شباب الأهلي.

يُذكر أن نيجريدو خلال الموسم قد نجح في تسجيل 15 هدفاً من 16 جولة ليحتل بهم المركز الرابع في ترتيب الهدافين بفارق 5 أهداف عن المتصدر علي مبخوت.

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