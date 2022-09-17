النحس مستمر .. إصابة خطيرة قد تُبدد أحلام رويس في كأس العالم

كابوس جديد لنجم دورتموند

صدمة قوية تعرض لها النجم الألماني ماركو رويس، بعد تعرضه لإصابة قوية خلال مواجهة بوروسيا دورتموند مع شالكه في الجولة السابعة من الدوري الألماني.

رويس يمر بانطلاقة جيدة مع دورتموند منذ بداية هذا الموسم، بعد تسجيله 3 أهداف وصناعة 4 في 9 مباريات، ليصبح من المرشحين لدخول تشكيل المدرب هانز فليك لكأس العالم في قطر 2022.

ولكن الصدمة جاءت اليوم، السبت، بعدما غادر رويس أرض الملعب باكيًا، لتستمر معاناته مع النحس الشديد والإصابات قبل البطولات الكبرى.

ماذا حدث لماركو رويس؟

نجم دورتموند غادر مباراة شالكة في الدقيقة 28 من عمر اللقاء وهو يبكي، بعد تعرضه لإصابة تبدو غاية في الخطورة بمنطقة الكاحل.

ومن جانبه حرص النادي الألماني على مساندة لاعبه بتغريدة على موقع "تويتر" قال فيها:"الشفاء العاجل يا قائد".

وتشير التوقعات الأولية إلى خطورة الإصابة وابتعاد صانع الألعاب الألماني عن بلاده في كأس العالم، في ضربة قوية للاعب المخضرم الذي استعاد الكثير من مستواه هذا الموسم وتواجد بقائمة ألمانيا لفترة التوقف الدولي القادمة لخوض مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

تاريخ من النحس

النجم البالغ من العمر 33 سنة يعتبر الأسوأ حظًا دون منازع من أبناء جيله في ألمانيا بسبب الإصابات، حيث ابتعد عن العديد من البطولات الكبرى لمشاكل مختلفة.

وغاب رويس عن بطولة كأس العالم في ألمانيا 2014 وهي المسابقة التي فازت بها بلاده لمعاناته من تمزق بالأربطة الأمامية للركبة، ليفشل في الظهور مع المانشافت وهو في أفضل حالاته.

ولم يظهر أيضًا في يورو 2016 في فرنسا بسبب مشكلة في العانة، وتعرض لضربة أخرى في كأس العالم للقارات 2017 بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وحتى المرة التي كان محظوظًا فيها بالمشاركة، كان ذلك في مونديال 2018 في روسيا، حيث ظهر في 3 مباريات مع ألمانيا بدور المجموعات، لكنها كانت بطولة متواضعة للفريق وخرج من المرحلة الأولى في مفاجأة مدوية بعد هزيمتين من كوريا الجنوبية والمكسيك وفوز على السويد.

وبعد غيابه عن قائمة ألمانيا في يورو 2020 كذلك، كان يطمح رويس في الظهور في كأس العالم المقام في قطر بنوفمبر القادم، لكن يبدو أن أحلامه تبددت تمامًا بهذه الإصابة.