النجم الساحلي يكرم رمضان صبحي بعد تتويجه بكأس الأمم الإفريقية

لفتة رائعة من النجم الساحلي تجاه رمضان صبحي

يقوم نادي النجم الساحلي التونسي، اليوم الأربعاء، بالاحتفال برمضان صبحي لاعب النادي الأهلي، على هامش مباراة الفريقين معًا.

ويواجه الأهلي نظيره النجم الساحلي، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، على الملعب الأوليمبي برادس في تونس.

ويسعى الأهلي لخطف الفوز في مباراة صعبة خارج ملعبه وعلى أرض فريق عنيد مثل النجم الساحلي وسط جماهيره القوية التي تسانده بشكل رائع.

وأرسل النادي التونسي طلبًا للأهلي بتكريم رمضان صبحي بعد التتويج بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وسيتم إهداء رمضان صبحي درعًا خاصًا به تكريمًا من الاتحاد التونسي لكرة القدم، على ملعب الجامعة التونسية قبل مران الأحمر اليوم.

ووافق النادي الأهلي على طلب النجم الساحلي، مؤكدًا على قوة العلاقة بين الناديين دائمًا، خاصًة بعد تكريم رمضان صبحي عقب تتويجه بأفضل لاعب في البطولة.

ويتواجد الأهلي مع النجم الساحلي في المجموعة الثانية رفقة كلًا من الهلال السوداني وبلاتينيوم بطل زيمبابوي.