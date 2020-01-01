النجم الساحلي يفقد الشيخاوي ويستعيد 5 لاعبين أمام الأهلي

النجم الساحلي سيواجه الأهلي وعينه على صدارة المجموعة

سيعاني فريق نادي النجم الساحلي التونسي، من الغيابات، خلال مباراة الأهلي المقبلة، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يستضيف النجم الساحلي، مساء يوم الأحد المقبل، بالجولة الخامسة، ضمن منافسات المجموعة الثانية، بالبطولة القارية.

وأشارت صحيفة "المغرب" التونسية، إلى أن ياسين الشيخاوي سيغيب عن صفوف النجم الساحلي أمام الأهلي، بسبب المرض، ولكن الفريق التونسي سيستعيد خدمات خمسة لاعبين في المباراة.

النجم الساحلي بقيادة الإسباني خوان كارلوس جاريدو، سيستعيد خدمات 5 لاعبين وهم: "ماهر الحناشي ومحمد المثناني وصدام بن عزيزة وزياد بوغطاس وسليم بوخنشوش".

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ويدخل النجم الساحلي مباراة الأهلي، وهو يعاني في مركز حراسة المرمى، حيث سيلعب بحارس مرمى واحد، وهو أشرف كرير، بسبب غياب مكرم البديري لحصوله على كارت أحمر في لقاء الهلال السوداني.

الأهلي يحتاج لتحقيق الفوز على النجم الساحلي، من أجل اقتناص بطاقة الصعودل إلى دور الربع نهائي، ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتا النجم الساحلي صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، ويأتي بعده الأهلي بـ7 نقاط، ثم الهلال السوداني بـ6 نقاط، وبلاتينيوم الزيمبابوي أخيرًا بنقطة واحدة.