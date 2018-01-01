النجم الساحلي يعلن انتقال البدوي إلى الفيحاء السعودي

الفيحاء يدعم فريقه بضم رامي البدوي خلال فترة الانتقالات الشتوية

فيسبوك تويتر عبده الليثي

أعلن نادي النجم الساحلي التونسي، عن انتقال رامي البدوي مدافع الفريق إلى نادي الفيحاء السعودي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويسعى نادي الفيحاء في تدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتحسين مركزه في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال رضا شرف الدين رئيس نادي النجم الساحلي أنه تمت إعارة رامي البدوي رسميًا لمدة 6 أشهر لنادي الفيحاء السعودي. اختيارات المحررين جول 25 - نبيل معلول: صلاح الأفضل في 2018 ومعلول سيعود أفضل من السابق

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وأضاف رضا أن اللاعب كان يرغب في الرحيل عن النادي منذ فترة طويلة لأننا تمسكنا به بسبب رغبتنا في المنافسة على بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتابع: "وافقنا على إعارة البدوي لمدة 6 أشهر رغم حاجة المدرب الجديد لخدماته، بعدما أتيحت فرصة للاعب لتأمين مستقبله ماديًا".

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ويتواجد النجم الساحلي في المركز السادس في ترتيب الدوري التونسي برصيد 18 نقطة من 11 مباراة.