النجم الساحلي يصل للعين وينتظر الفائز من الأهلي والهلال

نهائي البطولة العربية نهاية الأسبوع الجاري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

وصل فريق النجم الساحلي التونسي، إلى مدينة العين الإماراتية، استعدادًا لخوض نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال نهاية الأسبوع المقبل.

وتأهل النجم للعب في نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال بعد تخطي المريخ السوداني بعد الفوز في الذهاب بهدف دون رد والتعادل السلبي في الهلال.

وتواجد النجم الساحلي في مدينة العين الإماراتية، استعدادًا للنهائي لمواجهة الفائز من بين الأهلي والهلال السعوديين لتحديد الطرف الثاني من النهائي.

ويتابع الفريق التونسي مواجهة الأهلي والهلال المقامة على ملعب "الجوهرة المشعة" في الوقت الحالي، حتى يعرف من المنافس على لقب البطولة العربية.

وتشير النتيجة بتقدم الأهلي بهدف دون رد، وهي نفس نتيجة اللقاء الأول ولكن لصالح الهلال وقتها، ومن المنتظر أن يذهب الفريقين لضربات الترجيح في حالة انتهاء المواجهة بهذه النتيجة.

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وأحرز هدف الأهلي في اللقاء المقام في الوقت الحالي، باولو دياز من رأسية رائعة من داخل منطقة الجزاء بعد هجوم قوي شكله الراقي على مرمى الزعيم.