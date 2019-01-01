النجم الساحلي يسعى للتعاقد مع رزاق سيسيه

النجم الساحلي يسعى لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن النجم الساحلي يسعى للتعاقد مع رزاق سيسيه لاعب الزمالك المعار من الزمالك للاتحاد السكندري.

ويقدم رزاق سيسيه موسم أكثر من رائع مع الاتحاد السكندري، بعد إعارته من الزمالك في بداية الموسم الحالي حيث ساهم في العديد من الانتصارات للفريق المصري.

ووفقًا لما نشره موقع "الصريح" التونسي، أن النجم الساحلي فتح مفاوضات مع الزمالك من أجل ضم سيسيه في الموسم المقبل.

وأشارت التقارير أن مسئولي الزمالك لا يمانع في التفريط في سيسيه النجم الساحلي خلال الموسم الجديد بسبب تواجد أكثر من لاعب في مكانه.

ويسعى النجم الساحلي لتدعيم فريقه في الموسم الجديد للمنافسة على لقب الدوري التونسي وأيضًا من أجل المنافسات الإفريقية.

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وكان النجم الساحلي قد ودع بطولة الكونفدرالية أمام الزمالك، بعد الهزيمة ذهابًا في مصر بهدف دون رد، والتعادل سلبيًا في تونس.