النجم الساحلي: الزمالك لم يطلب التعاقد مع وجدي كشريدة

النجم الساحلي التونسي ينفي تلقيه عرضًا من الزمالك.

أكد قيس عاشور، المتحدث الرسمي باسم نادي النجم الساحلي التونسي، على أن الزمالك لم يتقدم بأي عرض من أجل التعاقد مع وجدي كشريدة، الظهير الأيمن للفريق التونسي.

عاشور قال خلال تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2" الفضائية: "وجدي كشريدة يرتبط بعقد ممتد مع نادي النجم الساحلي، ممتد إلى موسمين مقبلين".

وتابع: "من الصعب رحيل وجدي كشريدة عن النجم الساحلي خلال الصيف المقبل، لأن عقده مع الفريق، ممتد حتى موسمين قادمين".

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المتحدث الرسمي باسم النجم الساحلي أردف: "لم تصلنا عروضًا من الزمالك أو أي فريق آخر خلال الوقت الحالي، واللاعب مستمر مع الفريق".

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قيس عاشور واصل: "تغيرت فترة التسجيل في تونس، لتكون أكتوبر القادم، وبالتالي لو عقده سينتهي لا يمكنه الرحيل إلا بموافقة نادي النجم الساحلي".

جاء ذلك بعدما ترددت بعض الأنباء، حول اهتمام نادي الزمالك، بالتعاقد مع وجدي كشريدة في الموسم المقبل، من أجل تعويض مواطنه حمدي النقاز الذي فسخ عقده.