النجم الأحمر يُهدد حصول الأهلي على شهادة الكفاءة المالية "الشتوية"

فاتورة التزامات الأهلي ازدادت كثيرًا

استطاع النادي الأهلي السعودي قيد لاعبيه الجدد في قائمته المحلية لموسم 2021-2022 في الأيام الأخيرة قبل انقضاء مهلة حصوله على شهادة الكفاءة المالية من وزارة الرياضة السعودية، بعدما نجح في تسديد وجدولة الالتزامات المطلوبة منه حتى 30 أبريل الماضي.

لجنة الكفاءة المالية كانت قد كشفت وجود التزامات وديون على الأهلي تقدر بـ124 مليون ريال سعودي تقريبًا مطلوب سدادها قبل 30 أبريل الماضي، وقد منحته فرصة أخرى للسداد حتى الـ21 من أغسطس الماضي، ونجح النادي في تسديد 49 مليون ريال وجدولة 75 مليونًا ليحصل على الشهادة.

وستُصدر وزارة الرياضة شهادة الكفاءة المالية التالية والخاصة بفترة الانتقالات الشتوية في ديسمبر القادم، ويبدو أن حصول الأهلي عليها سيكون صعبًا للغاية خاصة في ظل مطالبته بتسديد الـ75 مليون ريال المجدولة بجانب التزامات أخرى مستجدة.

صحيفة الاقتصادية السعودية أوضحت أن فاتورة التزامات الأهلي ازدادت خلال الأيام الأخيرة بمبلغ 8 ملايين ريال سعودي تقريبًا هي مستحقات مدربي الفريق السابقين، كريستيان جروس وفلادان ميلويفيتش، بعدما حكم الاتحاح الدولي لكرة القدم لصالحهما.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل أضافت الصحيفة أن النجم الأحمر الصربي حصل على حُكم من فيفا يُلزم الأهلي بتسديد 700 ألف دولار (2.6 مليون ريال سعودي) لصالحه هي المستحقات المتأخرة من صفقة انتقال الألماني ماركو مارين.

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هذا الأمر رفع قيمة المبالغ الجديدة المطلوبة من الأهلي إلى 10.6 مليون ريال سعودي، ويسعى النادي حاليًا للتواصل مع الجهات المعنية لمحاولة جدولة تلك المستحقات وإلا سيكون مطالبًا بسدادها جميعًا قبل فتح سوق الانتقالات الشتوي وإلا سيُحرم من القيد خلاله.

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