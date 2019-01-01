الانتقالات

النجم الأحمر يعلن عودة ديجينيك من الهلال السعودي

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اللاعب الاسترالي انتقل للفريق الصربي على سبيل الإعارة
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي النجم الأحمر الصربي، عن عودة المدافع الاسترالي ميلوس ديجينك، لاعب نادي الهلال السعودي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

ميلوس ديجينيك انضم لصفوف نادي الهلال، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من النجم الأحمر الصربي.

ونشر النجم الأحمر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يعلن فيها عودة ديجينيك لصفوفه مرة أخرى.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "ميلوس ديجينك يعود إلى النجم الأحمر على سبيل الإعارة، قادمًا من نادي الهلال السعودي، مرحبًا بعودتك".

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وكان ديجينيك قد وجه رسالة إلى جماهير الهلال صباح اليوم، جاء فيها: "أشكر الجميع فى نادى الهلال؛ الذى جعلنى أشعر وكأننى جزء من أكبر عائلة فى آسيا.. أقدر المودة والحب الذى لقيته من الجماهير لمدة 6 أشهر، آمل أن ألتقى بكم مجددًا يا رفاق فى المستقبل، وداعاً الآن وأتمنى لكم التوفيق".

اللاعب الاسترالي شارك مع الهلال في 19 مباراة في جميع البطولات، خلال الـ6 أشهر التي قضاها داخل صفوف الزعيم.

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