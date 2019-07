النجم الأحمر يعلن عودة ديجينيك من الهلال السعودي

أعلن نادي النجم الأحمر الصربي، عن عودة المدافع الاسترالي ميلوس ديجينك، لاعب نادي الهلال السعودي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

ميلوس ديجينيك انضم لصفوف نادي الهلال، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من النجم الأحمر الصربي.

ونشر النجم الأحمر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يعلن فيها عودة ديجينيك لصفوفه مرة أخرى.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "ميلوس ديجينك يعود إلى النجم الأحمر على سبيل الإعارة، قادمًا من نادي الهلال السعودي، مرحبًا بعودتك".

وكان ديجينيك قد وجه رسالة إلى جماهير الهلال صباح اليوم، جاء فيها: "أشكر الجميع فى نادى الهلال؛ الذى جعلنى أشعر وكأننى جزء من أكبر عائلة فى آسيا.. أقدر المودة والحب الذى لقيته من الجماهير لمدة 6 أشهر، آمل أن ألتقى بكم مجددًا يا رفاق فى المستقبل، وداعاً الآن وأتمنى لكم التوفيق".

Thank you to everyone at @Alhilal_FC who made me feel like I was Ort of the biggest family in Asia I appreciate the affection and love I recieved from the fans for the 6 months. I hope to meet again with you guys in the future. For now it’s a goodbye and I wish you all the best⚽️ pic.twitter.com/TKG3AHQknM