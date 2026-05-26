النجدة.. كونه إيطاليًا هو أمر بسيط: لماذا يُعتبر كارلو أنشيلوتي المنقذ الذي تعلق عليه آمال البرازيل في كأس العالم 2026؟!

كان دوريفال جونيور قد تعرض للتو لهزيمته الثانية فقط في 16 مباراة كمدرب للبرازيل. لكن الهزيمة الساحقة 4-1 أمام الأرجنتين، بعد فترة وجيزة من حملة كأس أمريكا الجنوبية المروعة التي انتهت بمرارة بركلات الترجيح في المرحلة الأولى من الأدوار الإقصائية، كانت كافية لتحويل الغالبية العظمى من البرازيليين إلى ملكة القلوب من قصص ”أليس“ للويس كارول، وهم يصرخون ”اقطعوا رؤوسهم!“

لم تكن المباراة في بوينس آيرس قد انتهت بعد، وكان الجميع يعلم أن الأجواء أصبحت لا تطاق بالنسبة لدوريفال المكتئب، الذي كان يبدو شارد الذهن وبعيدًا. لم يعد البرازيل ”أرض العجائب في كرة القدم“ بعد عقدين من عدم الفوز بكأس العالم، وقد دفع المدربون البرازيليون ثمنًا باهظًا لذلك.

استغرق الأمر ثلاثة أيام حتى طُرد دوريفال، لكن الحكم كان قد صدر بالفعل. عندما أعلنت قناة تلفزيون جلوبو، التي تعتبر تقليدياً بمثابة مقياس درجة حرارة المنتخب الوطني، على لسان لويس روبرتو، أن البرازيل بحاجة إلى ”تغيير مسارها للمضي قدماً، والتفكير في كأس العالم 2026“، كان من الواضح أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم (CBF) سيضطر إلى البحث عن مدربه الرابع في الدورة المؤدية إلى البطولة في أمريكا الشمالية.

بعد أسبوعين، تم الإعلان عن تعيين كارلو أنشيلوتي، وبدأت نسمة خفيفة من التفاؤل بشأن حلم البرازيل بالفوز بلقبها السادس تهب على قلوب المشجعين المتفائلين.

تراجع المدربين المحليين

لم يكن الحماس الذي أثاره وصول الإيطالي، حتى مع اقتراب موعد كأس العالم، مبالغًا فيه. لسنوات طويلة، حلم العديد من البرازيليين بحلم يكاد يكون مستحيلًا، وهو رؤية بيب جوارديولا يتولى تدريب المنتخب الوطني. كان وجود أحد أفضل المدربين في التاريخ، بعد نجاحاته مع ريال مدريد حيث تعرف عن كثب على العديد من أفضل اللاعبين البرازيليين، سببًا كافيًا لإعادة الحلم من جديد.

لكن وصول أول مدرب أجنبي متفرغ للمنتخب الوطني كان أيضًا رمزًا لحقيقة مؤلمة أصبحت واضحة للجميع: التراجع المتسارع لمدربي البرازيل.

تاريخ التأثير الأجنبي

المدربون الأجانب ليسوا بجديد على كرة القدم البرازيلية، وقد قدموا مساهمات هائلة في تطورها. وقد وصلت ما تُعرف بـ”المدرسة المجرية“، التي كانت نشطة في جميع أنحاء العالم في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، إلى الملاعب البرازيلية من خلال شخصيات مثل دوري كورشنر، الذي أدخل أول الأفكار التكتيكية العميقة إلى البرازيل، وبيلا جوتمان، الذي كان مساعده في ساو باولو عام 1957، فيسنتي فيولا، قد قاد البرازيل إلى أول لقب عالمي لها في عام 1958.

في عام 1965، قام الأرجنتيني فيلبو نونيز بعمل رائع مع بالميراس لدرجة أن فريقه مثل البرازيل رسميًا، وارتدى القميص الوطني الأصفر في مباراة ودية ضد أوروغواي.

ولكن بدءًا من عام 2019، فتح نجاح المدرب البرتغالي خورخي جيسوس مع فلامنجو الأبواب على مصراعيها أمام المدربين الأجانب. وواصل مدربون برتغاليون آخرون - أبيل فيريرا في بالميراس وأرتور جورج في بوتافوجو - صنع التاريخ بفوزهم بألقاب رائعة. وصل الأرجنتيني خوان بابلو فويفودا في عام 2021 كاسم مجهول، لكنه سرعان ما أصبح أسطورة في فورتاليزا، حيث قاد النادي الصغير إلى الحلم بالفوز بالبطولات الوطنية والقارية، حتى أنه رفض عروضًا متعددة من أندية أكبر قبل أن يغادر في عام 2025 في وداع عاطفي.

في غضون ذلك، تم تهميش المدربين البرازيليين بشكل متزايد. أصبحوا، في الغالب، خطة بديلة. نصف المدربين في الدوري البرازيلي الممتاز الآن يأتون من دول أخرى.





التخلف عن الركب

الاعتقاد السائد - والذي قد لا يزال صحيحًا - هو أن المدربين البرازيليين قد تجاوزتهم الحداثة منذ فترة طويلة. إذا كان المدربون الأرجنتينيون أو الأوروجواييون يدربون أحيانًا أندية كبرى في دوري أبطال أوروبا، فلماذا لم يفعل أي برازيلي ذلك منذ عقود؟ آخر من فعل ذلك كان لويز فيليبي سكولاري في تشيلسي وفانديرلي لوكسمبورجو في ريال مدريد في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

أما أولئك الذين حققوا النجاح في أمريكا الجنوبية، فغالباً ما وقعوا ضحية لتغيير المدربين المستمر في البرازيل، أو تم تعيينهم في نهاية المطاف في المنتخب الوطني، ليتحولوا من عباقرة إلى فاشلين في أعين الجمهور، الذي يحكم عليهم فقط بناءً على النتائج المخيبة للآمال.

حلقة مفرغة

نفس البلد الذي يصدر أفضل لاعبي كرة القدم في العالم يعاني من صعوبة في إنتاج مفكرين واستراتيجيين من النخبة. باستثناء حالات نادرة، أمضت البرازيل العقود القليلة الماضية في إعادة تدوير نفس الشخصيات لقيادة المنتخب الوطني؛ من المخضرم الذي حقق النجاح منذ زمن بعيد، إلى المدرب الصارم، إلى الاسم الرائج في الوقت الحالي، إلى الشخصية الأبوية.

قاد كارلوس ألبرتو باريرا، بطل العالم في 1994 وأحد أبرز العقول التكتيكية في جيله، الفريق مرة أخرى في 2006، لكنه فشل في تنظيم تشكيلة مليئة بالنجوم مثل رونالدو ورونالدينيو وأدريانو وكاكا وروبرتو كارلوس وكافو وديدا وجونينهو بيرنامبوكانو وزي روبرتو ولوسيو وخوان. كانت رد الفعل على هذا الفشل، الذي أُلقِي باللوم فيه جزئياً على احتفالات اللاعبين المفرطة وغرورهم، هو تعيين مدرب متشدد لم يسبق له أن درب نادياً: دونجا، قائد البرازيل في عام 1994. تولى منصبه مرتين، بين 2006-2010 و2014-2016، ولم يقدم أداءً مبهراً في أي منهما.

حظي مانو مينيزيس بشعبية كبيرة لفترة وجيزة بعد عام 2010، لكنه لم يستطع الحفاظ عليها. ثم عاد سكولاري في عام 2013 بناءً على الحنين إلى كأس العالم 2002 و”عائلة سكولاري“ الشهيرة. حتى أنه ظهر في إعلان يلعب فيه دور الأب المحب الذي يرشد الأطفال على ملعب كرة القدم. في النهاية، أصبحت تلك الصورة الأبوية مفارقة قاسية عندما خسرت البرازيل 7-1 أمام ألمانيا في نصف نهائي كأس العالم الذي بدا وكأنه مباراة بين رجال وأولاد.

من بين هذه المجموعة المتغيرة من الشخصيات، بدا تيتي الأكثر استعدادًا عندما تولى المسؤولية قبل كأس العالم 2018. كان أدائه المبكر في التصفيات ملهمًا، وبعد أن برز كأفضل مدرب في تاريخ كورينثيانز، وفاز بجميع الألقاب الكبرى تقريبًا، حظي باحترام الجميع. حتى أنه وُصف بأنه ”مدرب أوروبي في جسد برازيلي“.

لكن تيتي أيضًا فشل في تحقيق النجاح، حيث لم يتمكن من تجاوز ربع النهائي في كأسين عالميتين. بعد استقالته في عام 2022، فشل في الحصول على أي وظيفة مهمة في أوروبا، كما كان يحلم.

الفوضى المؤسسية

بدون مدربها الأكثر كفاءة منذ سنوات، اتخذ الاتحاد البرازيلي لكرة القدم (CBF) - الذي يعاني هو نفسه من اضطرابات مؤسسية - قرارًا خاطئًا تلو الآخر في استعداداته لـ 2026.

كان فرناندو دينيز المدرب البرازيلي الأكثر ابتكارًا منذ عقود، واشتهر بأسلوبه الجريء القائم على الاستحواذ على الكرة. في عام 2023، كان يقود فريق فلومينينسي إلى حملة تاريخية ستتوج بلقب كأس ليبرتادوريس عندما اتصل به رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إدنالدو رودريجيز ليطلب منه تولي مهام تدريب النادي والمنتخب الوطني بشكل مؤقت بينما كان لا يزال يبحث عن أنشيلوتي.

الخطأ؟ استقدام المدرب البرازيلي الأكثر إبداعًا في العصر الحديث دون أي مشروع أو خطة طويلة الأمد. كان كل شيء مرتجلًا. وكما كان متوقعًا، فشل الأمر. جدد أنشيلوتي عقده مع ريال مدريد في نهاية عام 2023، بينما حقق دينيز فوزين فقط في ست مباريات.

ثم انتقلت الفرصة إلى دوريفال جونيور، الذي كان قد حقق نتائج جيدة مع فلامنجو وساو باولو. كانت أكبر مزاياه هي سلوكه الهادئ وسمعته كمدرب للاعبين، شخص يتعامل مع الأنا بديبلوماسية. في ذلك الوقت، كان الخطة البديلة المثالية لأنشيلوتي، لكننا نعرف الآن كيف انتهى الأمر.

عصر جديد

في الحقيقة، كانت البرازيل محظوظة بضم أنشيلوتي. فقد عانى الإيطالي من موسم أخير مخيب للآمال مع ريال مدريد في 2024-2025، وفتح النادي الباب أمامه للرحيل بأناقة. ولم يفوت أنشيلوتي فرصته لتسجيل اسمه في التاريخ بقبول دعوة البرازيل.

وقد اختتم الرئيس الجديد للاتحاد البرازيلي لكرة القدم، سمير شود، المفاوضات التي بدأها رودريجز بعد إقالة سلفه من منصبه.

لكن لم يكن الجميع سعداء بهذا القرار. انتقد العديد من المدربين البرازيليين قرار تعيين أجنبي. أنطونيو لوبيز، وهو اسم محترم محليًا ومنسق خلال فوز كأس العالم 2002، أعرب عن عدم موافقته، وسأل GE: ”فازت البرازيل بخمس بطولات مع خمسة مدربين برازيليين. لماذا نستقدم مدربًا أجنبيًا؟“

كما أعرب إيميرسون ليو، المدرب السابق للبرازيل والفائز بكأس العالم 1970، عن أسفه للظروف التي أدت إلى وصول أنشيلوتي. وقال في مقابلة مع CNN: ”جميع الأندية الكبرى يديرها أجانب. أين البرازيل؟ أين المدربون البرازيليون؟ أين الأشخاص الذين يقودون هذا العرض؟ أنا أشعر بخيبة أمل شديدة من هذا الجيل الجديد من المدربين، الذين سمحوا بحدوث ذلك، ولم يتمكنوا من إظهار المزيد من القوة والحقوق والجودة ليكونوا جزءًا من منتخبنا الوطني“.

مساندة من الأساطير

ومع ذلك، أيد عظماء آخرون هذه الخطوة. فقد قدم آخر مدربين فازوا بكأس العالم مع البرازيل، باريرا وسكولاري، مساندة للإيطالي. حتى أن أنشيلوتي تلقى نسخة طبق الأصل من سترة ارتداها ماريو زاجالو، أحد أكثر الشخصيات رمزية في البرازيل، كهدية ترحيب.

وفي رسالة فيديو عُرضت خلال حفل الإعلان، قال باريرا: ”عزيزي أنشيلوتي، نحن سعداء جدًا لأنك قبلت دعوة تدريب البرازيل، أحد أشهر الفرق في العالم، والذي يقوده الآن أحد أعظم المدربين في تاريخ كرة القدم. نتمنى لك تحقيق اللقب السادس الذي طال انتظاره. نتمنى لك كل النجاح في العالم“.

وكان سكولاري حاضرًا في الحفل، حيث احتضن أنشيلوتي بحرارة. وقال: ”إنه لشرف وسعادة ورضا وامتياز أن أكون هنا معك. كن على طبيعتك، الشخص الذي كنت عليه دائماً، وستحقق في البرازيل ما حققته بالفعل في أماكن أخرى. أتمنى لك كل التوفيق، لك وللبرازيل. سنكون دائماً معك“. حتى دوريفال جونيور ظهر لاحقاً في صورة ودية مع خليفته الإيطالي، وهما يبتسمان جنباً إلى جنب.

العمالقة النائمون

من بين الدول الثماني التي فازت بكأس العالم، هناك ثلاث دول تعاني من أطول فترة جفاف في الفوز باللقب، ويقودها حالياً مدربون أجانب: أوروجواي بقيادة الأرجنتيني مارسيلو بييلسا، وإنجلترا بقيادة الألماني توماس توخيل، والبرازيل بقيادة أنشيلوتي، الذي يمثل الآن أفضل أمل للبرازيل في الفوز أخيراً بلقبها السادس في كأس العالم.

على الرغم من هذه المصادفة، فإن لكل حالة سياقها الخاص. لكن حالة البرازيل تقول الكثير عن الهوية المتغيرة للمنتخب الوطني.

منذ عام 2006، كان أكثر من 80 في المائة من لاعبي منتخب البرازيل في كأس العالم من اللاعبين المقيمين في أوروبا. يغادر الكثيرون إلى القارة الأوروبية في سن المراهقة ويكملون تطورهم هناك. ونتيجة لذلك، لم يعودوا منغمسين بعمق في الثقافة المحلية لكرة القدم البرازيلية. من المنطقي أن يكون المدرب الأوروبي لاعبين يتمتعون، في كثير من النواحي، بعقلية أوروبية - لا سيما عندما يكون هذا المدرب هو أنشيلوتي.

توافق تام

لطالما كانت مسيرة أنشيلوتي متوازية مع اللونين الأخضر والأصفر للبرازيل. كلاعب، كان أحد التلاميذ المفضلين للمدرب السويدي نيلس ليدهولم، الذي أصبح معجباً بكرة القدم البرازيلية بعد أن جربها بنفسه. سجل ليدهولم هدفاً للسويد في نهائي كأس العالم 1958، الذي فازت به البرازيل.

قبل اعتزاله، لعب أنشيلوتي أيضاً إلى جانب اثنين من عظماء خط الوسط البرازيليين، باولو روبرتو فالكاو وتونينيو سيريزو. لكن كمدرب، تعمقت علاقته بالنجوم البرازيليين.

في ميلان، درب رونالدو ورونالدينيو وكافو وديدا وريفالدو وسيرجينيو والعديد من اللاعبين الآخرين. والأهم من ذلك، أنه شكّل كاكا ليصبح الفائز بجائزة الكرة الذهبية في عام 2007.

في ريال مدريد، لعب أنشيلوتي دورًا أساسيًا في تحول فينيسيوس جونيور من شاب موهوب ولكن غير ثابت إلى مهاجم عالمي يسجل أهدافًا حاسمة. تحت إشرافه، حصل فينيسيوس على لقب أفضل لاعب في العالم من الفيفا في عام 2024.

أنشيلوتي يعرف شخصيات وأساليب لعب الجيل الحالي من لاعبي البرازيل عن كثب: كاسيميرو، رودريجو، إيدر ميليتاو، وحتى ريتشارليسون، الذي دربه لفترة وجيزة في إيفرتون وكاد أن يأخذه إلى مدريد، هم من بين أكثر من 30 لاعبًا لعبوا تحت قيادة الإيطالي خلال مسيرته.

الإيطالي الذي يفهم البرازيل

إذا كان التدفق العالمي للأموال قد حوّل لاعبي المنتخب البرازيلي إلى محترفين أوروبيين في الأساس، صاغتهم الأكاديميات والتكتيكات وأنماط الحياة الأوروبية، فإن وجود مدرب أوروبي يفهمهم حقًا قد يكون ضرورة أكثر منه خيانة.

قليلون هم المدربون الذين يعرفون نجوم البرازيل بعمق مثل أنشيلوتي. لقد قادهم وتحدىهم واحتفل بهم على مدى عقود. لذا، إذا أصبح لاعبو كرة القدم البرازيليون المعاصرون مواطنين عالميين، فلماذا لا يكون الرجل الذي يقودهم شخصًا يعرف عالمهم جيدًا؟

في النهاية، حقيقة أن أنشيلوتي إيطالي هي مجرد حاشية - ما لم تكن، بالطبع، مدربًا برازيليًا لا يزال يحلم بالوظيفة التي يشغلها الآن.