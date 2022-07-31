النجاحات متواصلة .. المنتخب السعودي يتأهل لنصف نهائي كأس العرب للشباب

المنتخبات السعودية تواصل النجاح في كل الأجيال

تأهل المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لنصف نهائي كأس العرب للشباب بعد تخطيه نظيره اليمني بركلات الجزاء الترجيحية.

المنتخبات السعودية تُحقق نجاحًا ملفتًا في الأشهر الأخيرة، حيث نجح الأخضر في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر فيما تُوج منتخب تحت 23 عامًا ببطولة كأس آسيا لنفس الفئة العمرية.

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الشوط الأول من اللقاء الذي أقيم على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة جاء دون المستوى ولكن المنتخب السعودي سيطر على أحداث الشوط الثاني وصنع العديد من الفرص لكن غياب التوفيق في اللمسة الأخيرة حال دون الوصول للهدف المنشود.

انتهت المباراة بالتعادل السلبي ليلجأ الفريقان لركلات الجزاء الترجيحية والتي حسمت الأمور لصالح الأخضر الشاب بنتيجة 3-1.

وقد منحت اللجنة المنظمة أسامة المرمش حارس مرمى السعودية لقب رجل المباراة بعد تصديه لـ3 ركلات جزاء ترجيحية يمنية.

يُشار إلى أن المنتخب الفلسطيني كان أول المتأهلين للمربع الذهبي بانتصاره على الأردن بركلات الترجيح عقب نهاية اللقاء بالتعادل 1-1، فيما نجحت مصر في تخطي المغرب 2-1 وستجمع المباراة الأخيرة في ربع النهائي منتخبي الجزائر وتونس.

دور النصف نهائي سيُقام يوم الأربعاء القادم وستلعب السعودية ضد فلسطين فيما تواجه مصر الفائز بين الجزائر وتونس.