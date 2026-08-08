"النادي اتخذ قرارًا".. دييجو سيميوني يرد على رغبة خوليان ألفاريز في الرحيل لبرشلونة بتصريحات واضحة!

يود خوليان ألفاريز بشدة الانتقال من أتلتيكو مدريد إلى برشلونة. وقد أدلى مدربه دييجو سيميوني الآن بتصريح واضح بشأن رغبة الأرجنتيني في الانتقال.

إلى جانب الضجة المحيطة بالانتقال الوشيك لرودري إلى برشلونة، فإن الخلاف بين أتلتيكو وبرشلونة حول ألفاريز هو الموضوع المهيمن في كرة القدم الإسبانية. وتتصاعد حدة المواجهة بين الناديين الكبيرين بشكل ملحوظ.

والآن، اتخذ مدرب أتلتيكو دييجو سيميوني موقفًا لا لبس فيه خلال مباراة ودية في سيول ضد مانشستر سيتي. «الوضع واضح جدًّا. لقد اتخذ النادي قرارًا أوضحه ميجيل أنخيل (جيل مارين، الرئيس التنفيذي لأتلتيكو منذ عام 2002) بشكل جيد جدًّا، نحن سعداء جدًا بوجود خوليان. من الناحية الرياضية، سنساعده حتى يستمر في النمو والتطور، ويمنحنا مرة أخرى ما قدمه لنا خلال هذين العامين - وكان ذلك كثيرًا جدًا"، أوضح الأرجنتيني.

وكان المدير التنفيذي جيل مارين قد انتقد برشلونة في أواخر يونيو قائلاً: «برشلونة يتعامل معنا بعدم احترام. يعتقدون أنه بإمكانهم أن يفعلوا بنا ما يشاؤون. يعتقدون أننا ضعفاء وأغبياء. لكن في الحقيقة، إنهم يظهرون للعالم أسلوباً يتسم به تماماً».

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أتلتيكو يصر على بند الخروج في عقد خوليان ألفاريز

وفقًا لما أوردته صحيفة «ماركا» الرياضية الإسبانية، يخطط المدير الرياضي لبرشلونة ديكو بالفعل، بالتعاون مع مستشاري ألفاريز، لوضع استراتيجية محددة بهدف فرض إتمام الصفقة في النهاية. وتتمثل جوهر هذه الخطوة في أن يوضح المهاجم الدولي لمسؤولي الفريق رغبته في مواصلة مسيرته الكروية في «كامب نو» فقط.

ووفقاً لتقارير صحيفة «موندو ديبورتيفو»، يخطط ألفاريز للقاء سيميوني شخصياً بعد عودته من إجازته. ومن المقرر أن يشرح مدربه ومواطنه، في محادثة على انفراد، مدى إلحاح رغبته في الانتقال إلى برشلونة.

ولم تبد إدارة أتلتيكو أي انطباع بهذه المناورات حتى الآن، وترفض إجراء أي مفاوضات. فقد رفض النادي العاصمي حتى الآن عرضًا من الكتالونيين بقيمة 100 مليون يورو بنفس الحزم الذي رفض به عرضًا من غريمه المحلي ريال مدريد بقيمة 150 مليون يورو.

وبدلاً من ذلك، يصر أتلتيكو بشدة على بند الإنهاء المنصوص عليه في العقد بقيمة 500 مليون يورو - وهو مبلغ فلكي لا يمكن لأي من الأطراف المهتمة تحمله بشكل واقعي.