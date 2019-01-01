المولود الجديد يحرم رويس من مواجهة فولسفبورج

مباراة هامة في صراع المنافسة على الدوري الألماني



يفقد فريق بوروسيا دورتموند الألماني، نجمه ماركو رويس، في المواجهة الهامة أمام فولفسبورج مساء اليوم السبت.

دورتموند يستضيف فولفسبورج على ملعبه، في الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الألماني.

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المباراة تمثل أهمية كبيرة لدورتموند، حيث يسعى لانتزاع الصدارة من منافسه بايرن ميونيخ.

تشكيل المدرب لوسيان فافر، سيفتقد للدولي الألماني ماركو رويس بسبب أسباب عائلية.

وأكدت تقارير صحفية أن رويس سيغيب، لانتظار طفله الأول المتوقع ولادته خلال الـ48 ساعة القادمة.

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يذكر أن صاحب الـ29 عاماً ساهم في 23 هدف مع دورتموند بالدوري هذا الموسم، حيث سجل 15 وصنع 8 آخرين.

ويخوض فريقه المباراة وهو في المركز الثاني بجدول البوندسليجا بـ60 نقطة، متأخراً بفارق الأهداف عن بايرن المتصدر.