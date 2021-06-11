المولد يتحدث عن خطوة الأخضر الأخيرة .. والشهري يوضح تفاصيل حديثه مع رينارد

المنتخب السعودي يحقق انتصارًا جديدًا

تحدث الثنائي فهد المولد وصالح الشهري، نجما المنتخب السعودي عن الفوز على سنغافورة ضمن منافسات التصفيات المزدوجة في قارة آسيا.

الأخضر السعودي عزز صدارته لترتيب مجموعته برصيد 17 نقطة، بعد الفوز على المنتخب السنغافوري وعدم السقوط بالهزيمة مطلقًا خلال 7 مباريات.

وقال المولد خلال تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: "نفكر في كل مباراة على حدى، بعد الفوز على سنغافورة، نبدأ التركيز على مواجهة أوزباكستان المقبلة للفوز بها".

وأضاف نجم فريق الاتحاد خلال تصريحاته: "نسعى لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة على أوباكستان لضمان صدارة المجموعة دون النظر في أي حسابات أخرى".

وفي نفس السياق، قال صالح الشهري مهاجم المنتخب السعودي في تصريحات تلفزيونية، إنه لا يهم التسجيل، وأن الأهم هو تسجيل الأهداف بشكل عام للمنتخب وفوزه.

وأوضح مهاجم فريق الهلال تفاصيل حديثه مع الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي، وأكد أن الحديث بينهما كان فنيًا فقط.