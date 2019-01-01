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المولد لـ"سييرا": كنت بالنسبة لي الأب والأخ

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سييرا رحل عن تدريب الاتحاد عقب السقوط أمام الوحدة
عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

وجه فهد المولد جناح فريق اتحاد جدة السعودي، رسالة إلى التشيلي خوسيه لويس سييرا المدير الفني السابق للفريق عقب رحيله.

وكان نادي اتحاد جدة السعودي قد أعلن إقالة سييرا من تدريب الفريق أمس السبت عقب الهزيمة أمام الوحدة بهدف دون رد.

وشكر فهد المولد المدرب التشيلي على ما قدمه مع الفريق خلال الفترة الماضية، مؤكدًا على تقديره لسييرا على ما فعله منذ توليه تدريب العميد نهاية الموسم الماضي.

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وقال فهد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شكرًا لك على كل ما قدمته.. كنت بالنسبة لي الأب والأخ".

وأضاف: "بالتوفيق للمدرب الوطني محمد العبدلي وإخواني اللاعبين والله يوفقهم في القادم، بالتوفيق للإدارة الاتحادية والله يكتب الخير للنادي، إن شاء الله نفرح قريبًا".

ويقضي فهد المولد عقوبة بالإيقاف لمدة عام من لجنة المنشطات السعودية، تنتهي في مايو 2020، حيث يحق له خوض التدريبات خلال أخر شهرين في العقوبة.

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