المولد، الشهري أم تشافي؟ من كان الأفضل في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا حسب الجمهور؟

الصراع كان بين النجمين السعوديين فهد المولد، يحيى الشهري والنجم الإسباني تشافي هيرنانديز

وقع اختيار زوار موقع جول في نسخته العربية على النجم السعودي "فهد المولد" كأفضل لاعب في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا، وذلك عقب المستويات المميزة التي قدمها أمام فريق لوكوموتيف طشقند يوم الثلاثاء الماضي.

وتمكن نجم الاتحاد من قيادة فريقه للفوز بثلاثة أهداف لهدفين في قمة تعقّدت على النمور في الدقائق الأخيرة، حيث نجح في تسجيل الهدف الثاني من مجهود فردي كبير في الدقيقة الـ50، بعد أن خطف الكرة من الخصم في وسط الميدان وانفرد بالحارس، قبل أن يودع الكرة الشباك.

أما هدفه الشخصي الثاني فقد كان في الدقيقة الـ94 من نقطة الجزاء، وهو هدف منح فريقه الثلاث نقاط عقب دقائق مريرة تمكن فيه الضيف الأوزبكي من إدراك التعادل بتسجيل هدفين.

ولا يبدو أن زوار جول احتاروا كثيرًا في تحديد هوية الأفضل هذا الأسبوع، حيث حصد 63% من مجموع الأصوات، فيما احتل يحيى الشهري المركز الثاني بـ20% من الأصوات وتشافي هيرنانديز المركز الثالث بـ17%.