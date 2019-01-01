المولد: أتفهم غضب سييرا لكننا انتصرنا رغم إشراك لاعبين جدد

نزل بديلًا فقاد العميد للفوز

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يرى فهد المولد؛ مهاجم اتحاد جدة السعودي، أن فريقه تمكن من الفوز أمام لوكوموتيف الأوزبكي بمجهود جماعي رائع رغم وجود عناصر جديدة في التشكيل، مؤكدًا أنهم تداركوا خطأهم سريعًا.

العميد تمكن من خطف الفوز في الدقيقة 3 +90 بثلاثية مقابل هدفين، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وقال المولد، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "الفوز جاء بعدما قدم كل من في الملعب ما هو مطلوب منه رغم مشاركة لاعبين جدد، وإن كنا قد تراجعنا بعض الشيء مما سمح للوكوموتيف في هز شباكنا بهدفين".

سييرا: فخور باللاعبين وهذا ما يعيبنا

وأضاف: "أتفهم تمامًا غضب لويس سييرا؛ المدير الفني، من إدراك الفريق الأوزبكي للتعادل، لكننا استطعنا أن نتدراك الأمر ونحقق الفوز".

وعن المواجهة المقبلة أمام النصر، بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، علق المهاجم: "سوف ندخل اللقاء بشعار الفوز فقط".

يذكر أن المولد نزل بديلًا في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول بعد إصابة عبد الرحمن الغامدي، ليسجل الهدفين الثاني والثالث.

الفوز أبقى الاتحاد على صدارة المجموعة الثانية برصيد ست نقاط متفوقًا بفارق الأهداف عن الوحدة الإماراتي، صاحب الوصافة، بينما تجمد رصيد الفريق الأوزبكي عند النقطة الثالثة في المركز الثالث.