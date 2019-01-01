الموقع الرسمي لريال مدريد: بنزيما يواصل صناعة التاريخ

الموقع الرسمي يشيد بكريم بنزيما وأداءه وأرقامه القياسية عقب مباراة هويسكا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أشاد الموقع الرسمي لريال مدريد بأداء النجم الفرنسي كريم بنزيما، حيث عنون بأنه يصنع التاريخ في الفريق الملكي عقب رقمه القياسي الذي حققه بالأمس.

وسجل بنزيما هدف الفوز لريال مدريد في مرمى هويسكا، ليخطف لفريقه ثلاثة نقاط هامة من أجل ضمان المركز الثالث.

وبهذا الهدف، يصبح هويسكا هو الخصم رقم 34 في الدوري الإسباني والذي يستقبل أهدافًا من النجم الفرنسي.

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وحول ذلك قال الموقع الرسمي لريال مدريد: " يواصل بنزيما صنع التاريخ بقميص ريال مدريد. ضد ويسكا، لم يشارك فقط في الفوز بالنقاط الثلاث للفريق، بل سجل هدفاً حاسماً وأصبح أول لاعب في تاريخ الليغا يسجل ضد الفرق الـ34 التي واجهها"

وأضاف: " لعب مع ريال مدريد 305 مباراة في الليغا منذ ظهوره الرسمي الأول في 29 أغسطس 2009 ضد ديبورتيفو لا كورونيا. سجل 141 هدفاً في هذه المسابقة وهو سابع أفضل هداف في ريال مدريد في تاريخ الليغا"

وتابع: " سجل بنزيما هدفاً واحداً على الأقل ضد الفرق الـ34 التي واجهها بقميص المدريديستا في هذه المسابقة. من بينهم جميعاً، فإن ضحيته المفضلة هو غرناطة، الذي هز شباكه بـ10 أهداف. كذلك سجل ثمانية أهداف ضد خيتافي، ملقا، رايو وأتلتيكو"

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يذكر أن كريم بنزيما هو هداف ريال مدريد في الموسم الحالي، كما أنه قدم أداء جيدًا إلى حد ما مقارنة بزملائه.