الموعد والمدن والنظام الجديد وكل ما تريد معرفته عن كأس العالم 2026

تعرف على الموعد والمدن وتقسيمة المنتخبات بالنظام الجديد في كأس العالم 2026 وأكثر....

يترقب عشاق كرة القدم كل أربع سنوات، إقامة البطولة الأهم والأمتع في العالم وهي كأس العالم للمنتخبات، والآن نقترب من انطلاق نسخة مميزة هذا العام وهي البطولة التي تستضيفها قطر في نوفمبر وديسمبر القادمين.

وعقب نهاية مونديال قطر، ستتجه الأنظار إلى نسخة مميزة في 2026، بنظام جديد بحسب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة.

وستكون نسخة قطر 2022، هي آخر نسخة يشارك فيها 32 منتخبًا، ومن المنتظر زيادة عدد المنتخبات التي تشارك في البطولة، بداية من نسخة 2026 إلى 48 منتخبًا.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد كأس العالم 2026، والنظام الجديد فيه وتقسيمة المنتخبات والكثير.

مجموعات وجدول مباريات كأس العالم 2022 القنوات الناقلة

متى كأس العالم 2026؟

لم يحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حتى الآن الموعد الرسمي لانطلاق مونديال 2026، ولكن من المتوقع أن يكون في موعده المعتاد بين شهري يونيو ويوليو.

وستكون بطولة كأس العالم 2022، استثنائية في موعدها بسبب الطقس الحار في قطر، فستقام البطولة في شهري نوفمبر وديسمبر.

أين يقام كأس العالم 2026؟

منذ انطلاق البطولة الأهم في عالم الساحرة المستديرة، في عام 1930 كانت تقام في بلد واحدة، عدا نسخة 2002 التي شهدت تنظيمًا مشتركًا بين كوريا واليابان، وستكون نسخة 2026 استثنائية أكثر من تلك النسخة.

لقد أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم، مهمة تنظيم البطولة إلى ثلاث دول دفعة واحدة، وهم الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، المكسيك.

كم عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026؟

كما ذكرنا سابقًا بداية من النسخة القادمة من البطولة ستشهد مشاركة 48، منتخبًا بناء على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم، لتكون تلك النسخة هي أكبر نسخة يشارك بها عدد منتخبات منذ انطلاق البطولة.

ما هو نظام كأس العالم 2026؟

بزيادة عدد المنتخبات إلى 48 منتخبًا، سيتغير نظام كأس العالم بداية من نسخة 2026، وبحسب التقارير الصحفية فإن النظام الجديد سيتم تقسيم فيه المنتخبات إلى 16 مجموعة، تضم كل مجموعة ثلاثة فرق.

قول للزمان ارجع يا زمان 🥺 pic.twitter.com/0dx5oGJZ2H — GOAL Arabia (@GoalAR) June 19, 2022

ويتأهل عن كل مجموعة المتصدر والوصيف، إلى دور الـ 32، وبداية من هذا الدور سيتم إقامة المباريات بانظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.

ما هو تقسيم المنتخبات في كأس العالم 2026؟

قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بزيادة عدد المنتخبات، سيمنح فرصة للعديد من المنتخبات بالظهور في الحدث الكبير، خاصة بعد زيادة نصيب كل قارة في البطولة.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن قارة إفريقيا ستحصل على 9.5 مقعد في البطولة بدلًا من 5 مقاعد، كما سترتفع مقاعد قارة آسيا إلى 8.5 مقعد بدلًا من 4.5، وستشارك قارة أمريكا الجنوبية في البطولة بـ 6.5 مقعد، بينما ستكون أمريكا الشمالية نصيبها 6، وسيكون لقارة أوقيانوسيا مقعد ونصف بدلًا من مقعد.

وستشارك أوروبا في البطولة بـ 16 مقعدًا بدلًا من 13.

ما هي المدن المستضيفة لكأس العالم 2026؟

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم في شهر يونيو 2022، عن إقامة مباريات كأس العالم 2026 في 16 مدينة مختلفة بين الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك.

المُدن المُستضيفة لكأس العالم 2026:



🇺🇸أتلانتا

🇺🇸بوسطن

🇺🇸دالاس

🇲🇽غوادالاخارا

🇺🇸هيوستن

🇺🇸كانساس سيتي

🇺🇸لوس أنجلوس

🇲🇽مكسيكو

🇺🇸ميامي

🇲🇽مونتيري

🇺🇸نيويورك/نيوجيرسي

🇺🇸فيلاديلفيا

🇺🇸خليج سان فرانسيسكو

🇺🇸سياتل

🇨🇦تورونتو

🇨🇦فانكوفر — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) June 17, 2022