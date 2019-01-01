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الموسم المقبل - قميص خاص لبرشلونة في مباريات ريال مدريد

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OSCAR DEL POZO
تعرف على شكل القميص الجديد لبرشلونة في الموسم المقبل
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

وضع نادي برشلونة الإسباني قميصًا خاصًا لاستخدامه الموسم المقبل في المباريات الكبرى وبالأخض ضد ريال مدريد في الكلاسيكو.

برشلونة لن يرتدي سوى قميصه الأساسي في مباريات ريال مدريد خلال السنوات الماضية ورفض تغييره لأسباب تسويقية.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ برشلونة يخطط لتصميم قميص رابع يكون مخصصًا للمباريات الكبرى وبالأخص مواجهة ريال مدريد وتحديدًا في "سانتياجو برنابيو".

وأوضحت الصحيفة أنّ القميص الجديد يمثل ألوان علم كتالونيا ولن يتم استخدامه في الموسم سوى في عدد محدود من المواجهات.

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ومن المتوقع أن يكون القميص الأساسي لبرشلونة في الموسم المقبل عبارة عن مربعات على طريقة منتخب كرواتيا.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد كان قد ارتدى القميص الاحتياطي في ذهاب السوبر الإسباني في 2017 ضد برشلونة.

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